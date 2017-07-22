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В сеть попали данные о батарее Samsung Galaxy Z Flip4

30 апреля 2022, 14:38




В ноябре прошлого года мы слышали, что Samsung Galaxy Z Flip4, который появится в этом году, будет иметь такую ​​же емкость аккумулятора, как и Galaxy Z Flip3. Но в новом отчете голландского издания GalaxyClub утверждается, что Galaxy Z Flip4 будет оснащен батареей немного большего размера.

В сеть попали данные о батарее Samsung Galaxy Z Flip 4


В публикации говорится, что смартфон Galaxy Z Flip4 (SM-F721) будет поставляться с двумя батареями, имеющими коды моделей EB-BF721ABY и EB-BF722ABY. Первый внутри компании Samsung называется «вспомогательным аккумулятором» и является большим из двух аккумуляторов с номинальной емкостью 2400 мАч, а второй является основным аккумулятором с номинальной емкостью 903 мАч.

Это увеличивает общую номинальную емкость до 3303 мАч, что на 103 мАч больше, чем общая номинальная емкость Galaxy Z Flip3. Это не слишком большое улучшение и еще неизвестно, сколько дополнительного времени автономной работы Samsung сможет предложить по сравнению с Galaxy Z Flip3. До презентации Galaxy Z Flip4 еще несколько месяцев, но вы можете ожидать услышать больше об этом в преддверии официального анонса.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

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