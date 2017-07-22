Всего через два дня после того, как MSI побила мировой рекорд в 10000 МТ/с в разгоне памяти DDR5, команде Gigabyte OC под руководством HiCookie удалось получить дополнительные 18 МТ/с и поднять мировой рекорд еще выше.
Очевидно, что такой разгон памяти требует охлаждения LN2 (как для процессора, так и для памяти), большого опыта и терпения, а также настройки платформы. В этом случае HiCookie использовал процессор Intel Core i9-12900K, который использовался в двухъядерной конфигурации и с частотой, сниженной до 2,1 ГГц. Использовалась материнская плата Gigabyte Z690 AORUS Tachyon, которая представляет собой специальную модель, предназначенную для разгона. Она содержит только два слота UDIMM, но для подобных попыток занят только один слот.
Рекорд разгона побит с памятью AORUS DDR5, которая достигла скорости 10022 МТ/с (5011 МГц) с таймингами 46-58-58-46-104-2 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR). В этом случае и тайминги ниже, и частота выше, чем рекорд команды MSI OC от 26 апреля. HWBOT требует проверки с помощью осциллографа, это гарантирует, что побитый мировой рекорд действителен.
Скорость передачи памяти 10 000 Мбит/с по-прежнему является областью экстремального разгона, в то время как самые быстрые комплекты DDR5, которые в настоящее время продаются, по-прежнему имеют скорость ниже 7000 МТ/с. Производители памяти постепенно выпускают более быстрые комплекты и постепенно снижают цены на существующие модули DDR5. Тем не менее, цена памяти DDR5 по-прежнему более чем в два раза выше, чем DDR4. Надеемся, что это изменится, когда Intel выпустит серию Raptor Lake, а AMD объявит о своей первой потребительской платформе DDR5, известной как AM5.
Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка. Выбрать лучшую оперативную память непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная оперативная память, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую оперативную память в любой ценовой категории - от самой дешёвой до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка".