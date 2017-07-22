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Gigabyte разогнала память DDR5 до 10022 МТ/с, установив новый мировой рекорд

30 апреля 2022, 15:47




Всего через два дня после того, как MSI побила мировой рекорд в 10000 МТ/с в разгоне памяти DDR5, команде Gigabyte OC под руководством HiCookie удалось получить дополнительные 18 МТ/с и поднять мировой рекорд еще выше.

Gigabyte разогнала память DDR5 до 10022 МТ/с, установив новый мировой рекорд


Очевидно, что такой разгон памяти требует охлаждения LN2 (как для процессора, так и для памяти), большого опыта и терпения, а также настройки платформы. В этом случае HiCookie использовал процессор Intel Core i9-12900K, который использовался в двухъядерной конфигурации и с частотой, сниженной до 2,1 ГГц. Использовалась материнская плата Gigabyte Z690 AORUS Tachyon, которая представляет собой специальную модель, предназначенную для разгона. Она содержит только два слота UDIMM, но для подобных попыток занят только один слот.

Gigabyte разогнала память DDR5 до 10022 МТ/с, установив новый мировой рекорд


Рекорд разгона побит с памятью AORUS DDR5, которая достигла скорости 10022 МТ/с (5011 МГц) с таймингами 46-58-58-46-104-2 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR). В этом случае и тайминги ниже, и частота выше, чем рекорд команды MSI OC от 26 апреля. HWBOT требует проверки с помощью осциллографа, это гарантирует, что побитый мировой рекорд действителен.

Gigabyte разогнала память DDR5 до 10022 МТ/с, установив новый мировой рекорд


Скорость передачи памяти 10 000 Мбит/с по-прежнему является областью экстремального разгона, в то время как самые быстрые комплекты DDR5, которые в настоящее время продаются, по-прежнему имеют скорость ниже 7000 МТ/с. Производители памяти постепенно выпускают более быстрые комплекты и постепенно снижают цены на существующие модули DDR5. Тем не менее, цена памяти DDR5 по-прежнему более чем в два раза выше, чем DDR4. Надеемся, что это изменится, когда Intel выпустит серию Raptor Lake, а AMD объявит о своей первой потребительской платформе DDR5, известной как AM5.


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