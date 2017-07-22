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Видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT RDNA 3 может достигать производительности почти 100 TFLOP

30 апреля 2022, 22:50




Согласно последним слухам от Greymon55, AMD Radeon RX 7900 XT оказывается просто зверем на базе графического процессора RDNA 3 «Navi 31». AMD Radeon RX 7900 XT - флагманская видеокарта, которая может предложить тактовую частоту более 3 ГГц и производительность почти 100 TFLOP. Из данных источника следует, что тактовые частоты значительно увеличились с 2,5 ГГц до 3 ГГц и даже выше. Это будет означать, что флагманский чип с 15 360 потоковыми процессорами сможет обеспечить почти 100,0 терафлопс вычислительной производительности FP32 (точнее, 92 терафлопа). И это без ограничений OC, которые определенно помогут приблизиться к уже близкому барьеру в 100 TFLOP.

Видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT RDNA 3 может достигать производительности почти 100 TFLOP


Но похоже, что недавние сообщения о том, что NVIDIA вносит серьезные изменения в свою архитектуру графического процессора Ada Lovelace для серии GeForce RTX 40, также были приняты во внимание, и источники информации ожидают, что флагманы Ada Lovelace тоже преодолеют 100 TFLOP и обеспечат тактовую частоту, аналогичную AMD RDNA 3, что может быть связано с переходом с 8-нм от Samsung на 5 нм от TSMC.

Графический процессор AMD Navi 31, флагманский чип RDNA 3, будет работать на картах следующего поколения, таких как видеокарта Radeon RX 7900 XT. Мы слышали, что AMD откажется от CU (вычислительных единиц) в пользу WGP (процессоров рабочей группы) на своих графических процессорах следующего поколения. Каждый WGP будет содержать два CU (вычислительных блока), но с вдвое большим количеством кластеров SIMD32, а не всего по 2 на каждый CU в рамках RDNA 2.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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