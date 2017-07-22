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Канадский ритейлер подтвердил референсный дизайн видеокарт Radeon RX 6950XT, 6750XT, 6650XT

01 мая 2022, 09:36




Официального релиза новых видеокарт Radeon RX 6000 еще не было, а их реклама уже есть. Запуск AMD Radeon RX 6×50 уже не за горами и канадский ритейлер Canada Computers & Electronics стала первым продавцом, подтвердившим референсный дизайн серии Radeon RX 6000. Это, конечно, не первый раз, когда мы видим сами карты, так как информация была слита в сеть уже ранее, но теперь это реклама в магазине. Продавец разместил объявление о новых картах, но пока ссылка пока не ведет ни на один товар.

Канадский ритейлер подтвердил референсный дизайн видеокарт Radeon RX 6950XT, 6750XT, 6650XT


Что стоит сказать, дизайн точно соответствует тому, что мы видели ранее в сети: три кулера сохранены в черной цветовой гамме, некоторые из них получили дополнительные вентиляторы. Пока неясно, когда и какие из них поступят в продажу. На этот раз AMD, по-видимому, сосредоточилась на поставках своим партнерам и есть много свидетельств того, что новые карты уже есть на складах.

Обновление серии AMD Radeon RX 6×50 XT будет включать три SKU. Основное нововведение -- более высокая скорость памяти, предположительно от 17,5 до 18 Гбит/с в зависимости от SKU. Флагманская карта RX 6950XT также должна получить более высокий TDP 350 Вт, что даже больше, чем у RX 6900XT Liquid Edition. Эта модель должна составить конкуренцию недавно выпущенной GeForce RTX 3090 Ti. Все три карты должны быть выпущены 10 мая, но цены еще не подтверждены.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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