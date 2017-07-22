Официального релиза новых видеокарт Radeon RX 6000 еще не было, а их реклама уже есть. Запуск AMD Radeon RX 6×50 уже не за горами и канадский ритейлер Canada Computers & Electronics стала первым продавцом, подтвердившим референсный дизайн серии Radeon RX 6000. Это, конечно, не первый раз, когда мы видим сами карты, так как информация была слита в сеть уже ранее, но теперь это реклама в магазине. Продавец разместил объявление о новых картах, но пока ссылка пока не ведет ни на один товар.
Что стоит сказать, дизайн точно соответствует тому, что мы видели ранее в сети: три кулера сохранены в черной цветовой гамме, некоторые из них получили дополнительные вентиляторы. Пока неясно, когда и какие из них поступят в продажу. На этот раз AMD, по-видимому, сосредоточилась на поставках своим партнерам и есть много свидетельств того, что новые карты уже есть на складах.
Обновление серии AMD Radeon RX 6×50 XT будет включать три SKU. Основное нововведение -- более высокая скорость памяти, предположительно от 17,5 до 18 Гбит/с в зависимости от SKU. Флагманская карта RX 6950XT также должна получить более высокий TDP 350 Вт, что даже больше, чем у RX 6900XT Liquid Edition. Эта модель должна составить конкуренцию недавно выпущенной GeForce RTX 3090 Ti. Все три карты должны быть выпущены 10 мая, но цены еще не подтверждены.
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