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Раскрыты характеристики Vivo S15 Pro после сертификации TENAA

01 мая 2022, 14:13




В прошлом месяце Vivo анонсировала смартфон Vivo S15e в Китае. В сети ходят слухи, что в этом месяце могут появиться Vivo S15 и S15 Pro. Последний теперь появился под номером V2203A в базе данных китайского сайта сертификации TENAA. Предполагается, что это устройство скоро будет запущено под названием Vivo S15 Pro. В то время как список TENAA раскрывает лишь некоторые подробности о размерах, дисплее и емкости батареи S15 Pro, Digital Chat Station, надежный информатор, сообщил и о других его характеристиках.

Список TENAA для V2203A указывает на 6,62-дюймовый дисплей, работает на Android 10S и оснащен батареей емкостью 4500 мАч. Устройство имеет размеры 161,9 х 74,31 х 7,99 мм. В то же время неизвестный телефон Vivo с V2207A прошел сертификацию TENAA. В листинге указано, что у него 6,56-дюймовый дисплей, ОС Android 12 и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Его размеры составляют 158,9 х 73,52 х 8,5 мм.

Раскрыты характеристики Vivo S15 Pro после сертификации TENAA


Digital Chat Station опубликовала характеристики двух будущих смартфонов, не упомянув их названия. Ожидается, что оба телефона поступят в продажу в Китае в этом месяце. Первый оснащен 6,62-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Чипсет Snapdragon 870 и аккумулятор емкостью 4500 мАч (одноэлементный) будут питать устройство. Он имеет 64-мегапиксельную основную камеру и поддерживает быструю зарядку на 66 Вт. Устройство имеет толщину 7,99 мм. Судя по всему, речь идет о смартфоне Vivo S15 Pro.

По словам информатора, другой телефон оснащен 6,56-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на чипсете Dimensity 8100 и двухэлементной батарее емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Основная камера у него будет 50-мегапиксельная. Телефон имеет толщину 8,55 мм. Похоже, это и есть таинственный телефон V2207A.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. Выпустив Samsung Galaxy S22 и S22+, корейцы, по сути, постарались угодить сразу двум категориям пользователей - любителям компактных флагманов и ценителям современной классики. И в обоих случаях это получилось не то чтобы идеально, но вполне неплохо. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров".

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