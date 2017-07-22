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Redmi явно намекает на скорый запуск серии Redmi Note 12

01 мая 2022, 17:34




Еще только в феврале Xiaomi выпустила серию Redmi Note 11 по всему миру, но, похоже, что компания уже готовится к запуску серии Redmi Note 12. Об этом сообщил генеральный директор Redmi Лу Вейбинг. В своем посте на Weibo он опубликовал фото-тизер, намекающий на объявление компании о запуске серии Redmi Note 12 в ближайшее время, обещая, что серия Redmi Note 12 предложит значительный скачок производительности по сравнению с серией Redmi Note 11.

В сообщении также упоминается, что с 2021 года бренд Redmi решил выпускать два телефона серии Redmi Note в год, начиная с серии Redmi Note 10, которая была запущена в Китае в первом полугодии 2021 года, и серии Redmi Note 11, которая был запущен в Китае во втором полугодии 2021 года. Лу повторяет, что компания запустила серию Redmi Note 10 с фокусом на производительность ранее в этом году, чтобы удовлетворить аудиторию, которая превыше всего ценит скорость устройства, в то время как более «модные и ориентированные на камеру» Redmi Note 11 были запущена позже в том же году.

Redmi явно намекает на скорый запуск серии Redmi Note 12


Генеральный директор повторяет, что бренд Redmi стремится использовать ту же стратегию запуска 2 серий устройств Redmi Note в течение года, а это означает, что мы увидим запуск серии Redmi Note 12, ориентированной на производительность, в первом полугодии 2022 года. и запуск «модной» серии Redmi Note 13 во втором полугодии 2022 года.

В конце поста генеральный директор Redmi Лу отвечает своим преданным поклонникам Xiaomi, что Redmi получила отзывы от своих поклонников и пользователей о том, что схема именования Redmi сбивает с толку маркетинговую стратегию бренда при запуске. Таким образом, бренд Redmi в настоящее время открыт для любых предложений от фанатов и пользователей сети, как назвать свою следующую серию «Redmi Note».

На данный момент китайские пользователи сети предлагают название следующей серии Redmi Note: «Redmi Note 12», «Redmi Note 11T», «Redmi Note 12X» и «Redmi Note 12T». Какое имя Xiaomi и Redmi зарезервируют для своей следующей серии Redmi Note, будет объявлено в ближайшее время, поскольку компания планирует анонсировать эту новую серию телефонов Redmi Note в мае или июне 2022 года.


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