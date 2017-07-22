РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: NVIDIA GeForce RTX 4090 окажется в 2,5 раза быстрее предшественника

02 мая 2022, 09:08




По слухам, флагманский графический процессор NVIDIA следующего поколения обеспечивает более чем в 2,5 раза большую вычислительную мощность по сравнению с видеокартой RTX 3090 Ti.

Хотя слухи о флагманском процессоре AMD RDNA3 указывают на то, что он будет предлагать более чем в 4 раза большую вычислительную мощность по сравнению с RDNA2, NVIDIA предположительно делает аналогичное обновление для своего будущего флагмана. Ожидается, что графический процессор AD102, основанный на архитектуре Ada Lovelace, будет обеспечивать мощность более 100 TFLOPS, что в 2,5 раза больше, чем 40 TFLOPS, предлагаемых RTX 3090 Ti, и в 2,8 раза больше, чем у RTX 3090. Хотя мощность FP32 (одинарной точности) еще не гарантирует лучшую игровую производительность.

По слухам, NVIDIA GeForce RTX 4090 получит вычислительную мощность в 100 TFLOPS


"Честно говоря, у меня мало информации об AMD. Может быть, конкуренция Лизы и Дженсена даст нам игровую войну в 100 TFLOPS через несколько месяцев." - kopite7kimi (@kopite7kimi).

И Greymon55, и Kopite7kimi согласны с тем, что война TFLOPS будет лишь частью битвы за самую быструю настольную графику. В игре есть еще кое-что, например ускорение трассировки лучей, поддерживаемая технология сверхвысокого разрешения и другие функции, которые могут склонить чашу весов в пользу любой архитектуры.

"Могу только сказать, что оба продукта значительно улучшились по сравнению со своими предшественниками, но если вы хотите спросить меня напрямую, какой из них лучше, извините, я не могу ответить, потому что никто не знает конкретное улучшение в процентах." - Greymon55 (@greymon55)

Чтобы достичь мощности 100 TFLOPS, графический процессор AD102 с 18 432 ядрами CUDA должен работать на частоте 2,7 ГГц, но почти наверняка RTX 4090 будет поставляться с частично отключенным графическим процессором. Следовательно, тактовая частота автоматически будет выше. По словам Greymon55, флагманские карты следующего поколения могут поставляться с очень похожими тактовыми частотами, что в случае графического процессора AMD Navi 31 означает 3,0 ГГц и это при условии использования полного графического процессора.

Это правда, что мы уже много знаем о графических процессорах следующего поколения, некоторые слухи ходят уже несколько месяцев. Количество CUDA/потоковых процессоров FP32 все еще может измениться. С чем, по-видимому, согласны все, так это с тем, что графическим процессорам следующего поколения потребуется много энергии.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Канадский ритейлер подтвердил референсный дизайн видеокарт Radeon RX 6950XT, 6750XT, 6650XT
  • GPU NVIDIA H100 «Hopper» с 80 Гбайт памяти продается в Японии по цене более 33 000 долларов
  • На сайте Dell замечена Intel Arc Pro A40M - видеокарта для мобильных рабочих станций
  • Sycom выпускает GeForce RTX 3090 Ti с пятью вентиляторами
  • Слухи о NVIDIA GeForce RTX 40: AD102 и 24 Гбайт для RTX 4090, AD103 и 16 Гбайт для RTX 4080, до 48 Гбайт и 900 Вт для Titan

    • следующая новость
    Ритейлеры по всему миру уже рекламируют видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT

    предыдущая новость
    Процессоры AMD Zen 5 могут быть отложены до 2025 года из-за приоритета TSMC в пользу Intel и Apple

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: как предшественник, но лучше Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+ Лучший монитор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+ Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 мая, 2022

    Ритейлеры по всему миру уже рекламируют видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT

    Слухи: NVIDIA GeForce RTX 4090 окажется в 2,5 раза быстрее предшественника

    1 мая, 2022

    Процессоры AMD Zen 5 могут быть отложены до 2025 года из-за приоритета TSMC в пользу Intel и Apple

    Redmi явно намекает на скорый запуск серии Redmi Note 12

    Раскрыты характеристики Vivo S15 Pro после сертификации TENAA

    Канадский ритейлер подтвердил референсный дизайн видеокарт Radeon RX 6950XT, 6750XT, 6650XT

    30 апреля, 2022

    Видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT RDNA 3 может достигать производительности почти 100 TFLOP

    Gigabyte разогнала память DDR5 до 10022 МТ/с, установив новый мировой рекорд

    В сеть попали данные о батарее Samsung Galaxy Z Flip4

    GPU NVIDIA H100 «Hopper» с 80 Гбайт памяти продается в Японии по цене более 33 000 долларов

    Процессоры AMD EPYC на архитектуре Zen6 могут получить название «Venice»

    На сайте Dell замечена Intel Arc Pro A40M - видеокарта для мобильных рабочих станций

    29 апреля, 2022

    Представлен HUAWEI MatePad SE с 10,1-дюймовым Full HD дисплеем и аккумулятором на 5100 мАч

    Анонсирован HUAWEI Mate Xs 2 с 7,8-дюймовым складным OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и стилусом

    28 апреля, 2022

    HP подтверждает, что игровой ноутбук Omen 17 получит 16-ядерные процессоры Intel Alder Lake-HX

    Представлен OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: 6.59 дюйма, 120 Герц, Snapdragon 695 и 5000 мАч

    Sycom выпускает GeForce RTX 3090 Ti с пятью вентиляторами

    ZTE Axon 40 Ultra получит тройную 64-мегапиксельную камеру с записью 8К видео

    HPE 3par - эффективное устройство для хранения данных

    Рендеры Samsung Galaxy A04s показывают обновленный дизайн

    ССЫЛКИ