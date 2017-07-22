По слухам, флагманский графический процессор NVIDIA следующего поколения обеспечивает более чем в 2,5 раза большую вычислительную мощность по сравнению с видеокартой RTX 3090 Ti.
Хотя слухи о флагманском процессоре AMD RDNA3 указывают на то, что он будет предлагать более чем в 4 раза большую вычислительную мощность по сравнению с RDNA2, NVIDIA предположительно делает аналогичное обновление для своего будущего флагмана. Ожидается, что графический процессор AD102, основанный на архитектуре Ada Lovelace, будет обеспечивать мощность более 100 TFLOPS, что в 2,5 раза больше, чем 40 TFLOPS, предлагаемых RTX 3090 Ti, и в 2,8 раза больше, чем у RTX 3090. Хотя мощность FP32 (одинарной точности) еще не гарантирует лучшую игровую производительность.
"Честно говоря, у меня мало информации об AMD. Может быть, конкуренция Лизы и Дженсена даст нам игровую войну в 100 TFLOPS через несколько месяцев." - kopite7kimi (@kopite7kimi).
И Greymon55, и Kopite7kimi согласны с тем, что война TFLOPS будет лишь частью битвы за самую быструю настольную графику. В игре есть еще кое-что, например ускорение трассировки лучей, поддерживаемая технология сверхвысокого разрешения и другие функции, которые могут склонить чашу весов в пользу любой архитектуры.
"Могу только сказать, что оба продукта значительно улучшились по сравнению со своими предшественниками, но если вы хотите спросить меня напрямую, какой из них лучше, извините, я не могу ответить, потому что никто не знает конкретное улучшение в процентах." - Greymon55 (@greymon55)
Чтобы достичь мощности 100 TFLOPS, графический процессор AD102 с 18 432 ядрами CUDA должен работать на частоте 2,7 ГГц, но почти наверняка RTX 4090 будет поставляться с частично отключенным графическим процессором. Следовательно, тактовая частота автоматически будет выше. По словам Greymon55, флагманские карты следующего поколения могут поставляться с очень похожими тактовыми частотами, что в случае графического процессора AMD Navi 31 означает 3,0 ГГц и это при условии использования полного графического процессора.
Это правда, что мы уже много знаем о графических процессорах следующего поколения, некоторые слухи ходят уже несколько месяцев. Количество CUDA/потоковых процессоров FP32 все еще может измениться. С чем, по-видимому, согласны все, так это с тем, что графическим процессорам следующего поколения потребуется много энергии.
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