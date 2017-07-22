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Ритейлеры по всему миру уже рекламируют видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT

02 мая 2022, 11:28




Ритейлеры разных стран начали рекламировать грядущие видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT. Новые модели являются частью обновленной линейки AMD RDNA 2, которая еще не выпущена, но на некоторых сайтах карты уже есть в наличии.

Ритейлеры по всему миру уже рекламируют видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT


В различных интернет-магазинах по всему миру представлены графические карты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT, RX 6650 XT, которые есть в наличии до официального запуска и продаются по цене до 1000 долларов.
Canada Computers & Electronics стала первым розничным продавцом, разместившим карточки в рекламном баннере. Тем не менее, ссылка ведет пользователя на страницу серии AMD Radeon RX 6000, но не содержит карт, выставленных на продажу. Хотя мы уже видели изображения новых карт перед выпуском, это первый случай, когда на розничном уровне мы видим что-либо, рекламирующее невыпущенную серию. Причем представлены все три карты: Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT.

Три новые карты обновления RDNA 2 от AMD сохраняют эстетику черного цвета, но некоторые демонстрируют другие вентиляторы, которых AMD изначально не показывала. Список на сайте сбивает с толку пользователей, AMD заявляла, что намерена поставлять видеокарты своим партнерам, но их реклама будет означать, что карты скоро будут доступны для покупки.

Во Франции несколько вариантов AMD Radeon RX 6750 XT и RX 6650 XT от ASUS представлены на PC21, также известном как PlanetCommerce21, французском интернет-магазине, который рекламирует свои товары по самым низким доступным ценам. Тем не менее, некоторые считают, что цена за эти две модели намного выше, чем ожидалось.

Ритейлеры по всему миру уже рекламируют видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT


Французский ритейлер показывает, что две видеокарты ASUS из новейшей линейки AMD находятся «в наличии», что означает, что они уже поступили в продажу до официальной даты глобального выпуска. К сожалению, в обоих списках отсутствуют изображения продукта и технические характеристики. Некоторые источники сообщают, что если вы знаете о линейке продуктов ASUS и знакомы с их деловой практикой, то у этих двух карт не будет нескольких ключевых функций, и они будут бюджетными моделями от различных партнеров AMD.

Обещается доставка в пределах 48 часов, цены - 600 и 930 долларов за RX 6650 XT и RX 6750 XT соответственно. Указанные сроки доставки указаны в том случае, если вы запрашиваете доставку в столичном районе материковой Франции и будете настаивать на дополнительных 9,66 долларов США за доставку. Единственное, что мы можем дополнительно сказать из списков, это то, что обе модели являются моделями с двумя вентиляторами. Официальная дата анонса, установленная AMD для трех новых видеокарт - через десять дней, 10 мая по всему миру.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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