По слухам, спецификации архитектуры RDNA3 изменились, внутренняя структура графических процессоров Navi 3X может отличаться от того, что сообщалось ранее. 12288, а не 15360 потоковых процессоров для Navi 31, флагманского процессора грядущей серии RDNA3. Это означает, что заявление о 92 TFLOPS, сделанное несколько дней назад, либо неверно, либо есть что-то еще, о чем мы еще не знаем.
Navi 31 с 6 шейдерными ядрами, 12 шейдерными массивами и 48 блоков WGP будет поставляться с 12 288 потоковыми процессорами, что на 20 % меньше количества ядер по сравнению с ранее заявленными 15 360 ядрами. То же самое относится и к Navi 32, который вместо 10240 ядер достанется 8192. Для Navi 33 это означает 4096 ядер вместо 5192, но следует отметить, что ранее Greymon55 упоминал меньшее количество ядер.
AMD Navi III (RDNA 3):
Navi 31: 12288 SP, 48 WGP, 12 SA, 6 SE
Navi 32: 8192 SP, 32 WGP, 8 SA, 4 SE
Navi 33: 4096 SP, 16 WGP, 4 SA, 2 SE
С обновленными спецификациями Navi 31, по слухам, TFLOPS упадет до 73 TFLOPS, при тактовой частоте графического процессора 3,0 ГГц. Однако у нас до сих пор нет утечек или слухов о тактовых частотах Navi 32 и 33.
Следует помнить, что до запуска новых графических процессоров Navi 3-го поколения еще несколько месяцев. Это, однако, первое крупное обновление слухов о спецификациях, которыми обменивались более года. Поэтому, если нет других надежных источников, утверждающих обратное, мы будем считать, что эти спецификации ближе к окончательным.
Кроме того, приведенные ниже характеристики представляют собой только полную конфигурацию графического процессора, которая не может быть гарантирована при запуске для серий 7900/7700/7600. AMD может снизить характеристики каждого графического процессора, чтобы повысить производительность своих видеокарт Radeon RX 7000.
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