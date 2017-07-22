Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - самый мощный флагманский процессор компании на сегодняшний день. Ожидается, что этот процессор будет работать на всех основных флагманских смартфонах Android 2022 года. Однако в этом году его ждет жесткая конкуренция с Apple, Samsung и Google, которые производят свои собственные чипсеты, также не отстает и MediaTek.
Snapdragon 8 Gen 1 был анонсирован в ноябре 2021 года, и он уже начал появляться в телефонах. В сообщениях на Weibo сообщается, что вскоре ожидаются поставки процессоров Snapdragon 8 Gen 1 4G SoC. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4G будет высокопроизводительным процессором с техническими характеристиками, аналогичными Snapdragon 8 Gen 1 5G, за вычетом 5G модема. Он должен иметь одно ядро Prime Core на базе ARM Cortex-X2 с тактовой частотой до 3 ГГц, три высокопроизводительных ядра на базе Cortex-A710 с тактовой частотой до 2,5 ГГц.
Кроме того, ожидается наличие четырех энергосберегающих ядер на базе архитектуры ARM Cortex-A510 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Все ядра будут иметь доступ к общему кэшу 3-го уровня объемом 6 МБ. По данным Qualcomm, процессорная часть на 20% производительнее и на 30% меньше энергии по сравнению со Snapdragon 888 (Plus).
Процессор имеет встроенную графику Adreno 730, которая обеспечивает прирост графики на 30% по сравнению с предыдущим Adreno 660. Поскольку все бренды смартфонов стремятся обзавестись Snapdragon 8 Gen 1 5G, то ожидается, что будет только один бренд, который, наверняка, будет использовать эту SoC 4G и это Huawei. Пока ходят слухи, что серия Huawei Mate 50 будет выходить именно на SoC Snapdragon 8 Gen 1 4G.
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