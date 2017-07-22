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Apple Watch Series 8 могут получить функцию измерения температуры тела

02 мая 2022, 21:26




Apple рассматривала возможность выпуска Apple Watch Series 7 с функциями измерения температуры тела, но не смогла оптимизировать алгоритм. Теперь кажется, что Apple Watch Series 8 могут получить такой датчик. По словам аналитика Минг-Чи Куо, в прошлом году Apple отказалась от такой функции для Apple Watch 7, потому что алгоритм не прошел квалификацию до начала этапа EVT.

Apple Watch Series 8 могут получить функцию измерения температуры тела


Отчет Куо - не первый, раскрывающий это, как Wall Street Journal, так и Bloomberg также сообщили, что в будущих часах Apple может быть встроен датчик температуры тела. Далее Куо объяснил, что проблема с точным измерением температуры тела заключается в том, что температура кожи быстро меняется в зависимости от внешних раздражителей. С точки зрения аппаратного обеспечения, наручные часы не могут обеспечить мониторинг внутренней температуры, поэтому они должны полагаться на хороший алгоритм для получения точной температуры.

Samsung также сталкивается с той же дилеммой, что и Apple. В некоторых предыдущих сообщениях утверждалось, что Galaxy Watch 5 может быть запущен с термометром, но Куо считает иначе. Он говорит, что южнокорейский технологический гигант все еще сильно отстает в своем алгоритме, и поэтому маловероятно, что его следующие часы, запуск которых ожидается во второй половине года, будут включать эту функцию.

Помимо измерения температуры тела, Apple Watch Series 8 могут поставляться с новой SoC S8 и улучшенными функциями отслеживания сна, включая возможность обнаружения расширенных режимов сна и апноэ во сне. Ожидается, что новые Apple Watch будут иметь такой же размер экрана, как и их предшественники.


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