Недавно Xiaomi намекала на анонс серии Redmi Note 12, но смартфоны это не единственные продаваемые мобильные устройства, которые Redmi планирует выпустить в этом году. Недавний обзор MIUI 13, опубликованный в Китае, показывает, что Redmi в настоящее время разрабатывает планшет Redmi Pad 5G.
Опрос был опубликован на прошлой неделе, 30 апреля, компанией Xiaomi на китайском форуме MIUI. Рассматриваемый опрос предназначен для сбора отзывов о последнем обновлении службы Xiaomi MIUI 13 Magic Sharing в Китае, службы Apple Airdrop, которая позволила устройствам Xiaomi беспрепятственно передавать файлы и данные через экосистему MIUI.
В опросе был вопрос о том, какой планшет Xiaomi они используют, и ответы были 4 варианта: Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro, Redmi Pad 5G и другие.
Xiaomi Pad 5 и Xiaomi Pad 5 Pro не являются неожиданными ответами, поскольку оба этих планшета были выпущены в 2021 году. Но что интересно, Xiaomi добавила новый вариант ответа - Redmi Pad 5G.
На данный момент мало что известно о Redmi Pad 5G, так как в сети еще не много утечек или слухов об устройстве. Но поскольку название было подтверждено, Redmi Pad 5G вполне может все еще находиться на стадии разработки, и ожидается, что запуск устройства состоится где-то до конца 2022 года.
Поскольку Redmi Pad 5G может быть еще далек от выпуска, но вы хотите себе один из лучших Android-планшетов 2022 года, Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro - хорошие варианты, поскольку оба устройства оснащены 11-дюймовыми дисплеями 2,5K 120 Гц с Флагманские чипсеты Qualcomm Snapdragon 860 и 870.