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Xiaomi случайно раскрывает необъявленный Redmi Pad 5G через опрос на сайте

03 мая 2022, 11:48




Недавно Xiaomi намекала на анонс серии Redmi Note 12, но смартфоны это не единственные продаваемые мобильные устройства, которые Redmi планирует выпустить в этом году. Недавний обзор MIUI 13, опубликованный в Китае, показывает, что Redmi в настоящее время разрабатывает планшет Redmi Pad 5G.

Опрос был опубликован на прошлой неделе, 30 апреля, компанией Xiaomi на китайском форуме MIUI. Рассматриваемый опрос предназначен для сбора отзывов о последнем обновлении службы Xiaomi MIUI 13 Magic Sharing в Китае, службы Apple Airdrop, которая позволила устройствам Xiaomi беспрепятственно передавать файлы и данные через экосистему MIUI.

Xiaomi случайно раскрывает необъявленный Redmi Pad 5G через опрос на сайте


В опросе был вопрос о том, какой планшет Xiaomi они используют, и ответы были 4 варианта: Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro, Redmi Pad 5G и другие.
Xiaomi Pad 5 и Xiaomi Pad 5 Pro не являются неожиданными ответами, поскольку оба этих планшета были выпущены в 2021 году. Но что интересно, Xiaomi добавила новый вариант ответа - Redmi Pad 5G.

На данный момент мало что известно о Redmi Pad 5G, так как в сети еще не много утечек или слухов об устройстве. Но поскольку название было подтверждено, Redmi Pad 5G вполне может все еще находиться на стадии разработки, и ожидается, что запуск устройства состоится где-то до конца 2022 года.

Xiaomi случайно раскрывает необъявленный Redmi Pad 5G через опрос на сайте


Поскольку Redmi Pad 5G может быть еще далек от выпуска, но вы хотите себе один из лучших Android-планшетов 2022 года, Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro - хорошие варианты, поскольку оба устройства оснащены 11-дюймовыми дисплеями 2,5K 120 Гц с Флагманские чипсеты Qualcomm Snapdragon 860 и 870.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: как предшественник, но лучше.

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