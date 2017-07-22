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Xiaomi выпускает комплект для наружного видеонаблюдения: умный дверной замок и камеру

03 мая 2022, 12:31




Компания Xiaomi представила в своем интернет-магазине в Китае новый комплект видеонаблюдения: наружную камеру и умного дверного замка. Комплект представляет собой комбинацию двух продуктов - Mi Smart Door Lock 1S и камеры Mi Outdoor (версия на батарейках). Цена комплекта составляет 1568 юаней (~ 237 долларов США), что является справедливым снижением цен на продукты, если они приобретаются по отдельности. Комбинированный комплект примерно на 20 долларов дешевле, чем покупка двух продуктов по отдельности.

Xiaomi выпускает комплект для наружного видеонаблюдения: умный дверной замок и камеру


Mi Smart Door Lock 1S имеет цилиндрическую конструкцию с прямым замком, при этом цилиндр замка проходит через корпус замка. Таким образом, даже если передняя панель повреждена, он все равно остается надежным механическим замком. Он использует цилиндр замка уровня C с самым высоким уровнем безопасности в отрасли.

Дверной замок обеспечивает 7 методов блокировки, включая разблокировку отпечатком пальца, разблокировку паролем, разблокировку временным паролем, разблокировку Bluetooth, разблокировку HomeKit, разблокировку NFC и разблокировку ключом. Стоит отметить, что, по сравнению с первым поколением, обновление умного дверного замка Xiaomi 1S поддерживает как приложение Mijia, так и Apple HomeKit.

Xiaomi выпускает комплект для наружного видеонаблюдения: умный дверной замок и камеру


Что касается аккумуляторной версии Xiaomi Outdoor Camera, то это первая уличная беспроводная камера Xiaomi. Он имеет независимую конструкцию корпуса и может быть установлен без подключения сетевого кабеля или кабеля питания. Он имеет широкий угол обзора 130°, разрешение 1080p и поддерживает технологию WDR.

Кроме того, аккумуляторная версия камеры Xiaomi Outdoor Camera имеет ночное видение до 7 метров и встроенное обнаружение людей. Она также пыле и водонепроницаема по стандарту IP65 и может автономно работать до 90 дней.


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