В прошлом месяце Motorola анонсировала Moto G52 и планирует расширять портфолио из моделей. Теперь можно ожидать выход новой модели, Moto G82 5G, известный внутри компании под кодовым названием Rhode 5G+. Смартфон является одним из нескольких производных от Rhode устройств, представленных в этом году, одно из которых, Rhode 4G, некоторое время назад было представлено как Moto G52.
Теперь же это более дорогой средний класс, 6,55-дюймовый pOLED-дисплей на базе Android 12 (FHD +, 402PPI, частота обновления 120 Гц), экран которого занимает 88% общей поверхности устройства. Говорят, что Moto G82 оснащен восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC и будет поставляться с тремя конфигурациями памяти: 128 Гбайт встроенной памяти и 4 Гбайт, 6 Гбайт или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x. Аккумулятор получит емкость в 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт и защитой от воды и пыли по стандарту IP52.
Спецификации камеры следующие: основная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельная комбинированная камера с широким углом обзора и измерением глубины резкости, 2-мегапиксельный макрообъектив, а также 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи. Некоторые другие особенности Motorola Moto G82 -- это поддержка 5G, боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5-мм.