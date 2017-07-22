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Утечка слухов про Moto G82: 6,55-дюймов, Full HD+ pOLED, 120 Гц, Snapdragon 695, до 8 ГБ ОЗУ и 5000 мАч

03 мая 2022, 15:25




В прошлом месяце Motorola анонсировала Moto G52 и планирует расширять портфолио из моделей. Теперь можно ожидать выход новой модели, Moto G82 5G, известный внутри компании под кодовым названием Rhode 5G+. Смартфон является одним из нескольких производных от Rhode устройств, представленных в этом году, одно из которых, Rhode 4G, некоторое время назад было представлено как Moto G52.

Утечка слухов про Moto G82: 6,55-дюймов, Full HD+ pOLED, 120 Гц, Snapdragon 695, до 8 ГБ ОЗУ и 5000 мАч


Теперь же это более дорогой средний класс, 6,55-дюймовый pOLED-дисплей на базе Android 12 (FHD +, 402PPI, частота обновления 120 Гц), экран которого занимает 88% общей поверхности устройства. Говорят, что Moto G82 оснащен восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC и будет поставляться с тремя конфигурациями памяти: 128 Гбайт встроенной памяти и 4 Гбайт, 6 Гбайт или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x. Аккумулятор получит емкость в 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт и защитой от воды и пыли по стандарту IP52.

Утечка слухов про Moto G82: 6,55-дюймов, Full HD+ pOLED, 120 Гц, Snapdragon 695, до 8 ГБ ОЗУ и 5000 мАч


Спецификации камеры следующие: основная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельная комбинированная камера с широким углом обзора и измерением глубины резкости, 2-мегапиксельный макрообъектив, а также 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи. Некоторые другие особенности Motorola Moto G82 -- это поддержка 5G, боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5-мм.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: как предшественник, но лучше.

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