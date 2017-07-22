Похоже, что Magic4 Pro от Honor должен появиться в Европе в ближайшее время. Французские и британские интернет-магазины компании выставили устройство на продажу. На французском сайте сообщается, что с 1 по 30 мая состоится ранняя распродажа с купонами на 100 евро от окончательной цены смартфона. Фактическая цена не была указана на сайте, но телефон был первоначально объявлен с запрашиваемой ценой в 1099 евро еще в феврале во время MWC, поэтому мы можем предположить, что купон для раннего бронирования снизит цену до 999 евро.
Honor France перечисляет Magic4 Pro в черном и голубом цветах, но еще неизвестно, появятся ли золотые, белые и оранжевые варианты также и в Европе. Honor Magic4 Pro оснащен 6,81-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с изогнутым экраном, частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 1 и быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. Смартфон снимает на тройную камеру, основная на 50 МП, широкоугольная на 50 МП и перископический фотомодуль на 64 МП плюс фронтальная на 12 МП. Пока неизвестно, попадут ли в Европу обычная Magic4 или топовая Magic4 Ultimate.