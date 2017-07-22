Слухов о грядущем Snapdragon 8 Gen 1+ от Qualcomm становится все больше, в сети появляются новые утечки информации о производителях телефонов Android, выбравших Snapdragon 8 Gen 1+ для своих будущих флагманов, которые планируется выпустить во второй половине 2022 года.
На данный момент кажется, что Xiaomi может быть крупнейшим покупателем SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, поскольку недавняя утечка показывает, что у технологического гиганта может быть как минимум 6 будущих флагманов 2022 года, которые будут оснащены необъявленным чипсетом, которыми являются, соответственно, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi Mi Mix Fold 2, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Redmi K50S Pro и Xiaomi 12T Pro.
Утечки исходят от команды Xiaomiui, поскольку команда обнаружила несколько устройств Snapdragon Xiaomi, которые в настоящее время находятся в разработке, в первую очередь устройства с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1+, через внутренний исходный код Xiaomi MIUI.
Исходный код ссылается на список устройств, использующих необъявленный набор микросхем SM8475, в котором SM8475 является кодовым названием Snapdragon 8 Gen 1+. В списке упоминаются 5 внутренних устройств с кодовыми названиями, которые затем можно проследить до 6 будущих устройств Xiaomi с соответствующими маркетинговыми названиями, которые будут оснащены необъявленным флагманским чипсетом:
Xiaomi 12 UItra (thor)
Xiaomi Mi MIX FOLD 2 (zizhan)
Xiaomi 12S (diting)
Xiaomi 12S Pro (unicorn)
Xiaomi 12T Pro / Redmi K50S Pro (mayfly)
Ожидается, что из 6 устройств Xiaomi 12 Ultra станет первым флагманом бренда, оснащенным Snapdragon 8 Gen 1+, поскольку в апреле по сети уже гулял постер Xiaomi 12 Ultra со ссылкой на то, что устройство должно быть выпущено 10 мая.
Хотя мы слышали, что Xiaomi Mi Mix FOLD 2 и Xiaomi 12T Pro появлялись в более ранних утечках, похоже, что у Xiaomi будут еще два флагмана, Xiaomi 12S и 12S Pro, которые будут выпущены в 2022 году, что может обеспечить очень большую конкуренцию в 2022 году во флагманском Android пространстве.
Причина, по которой Snapdragon 8 Gen 1+ более ожидаема, чем Snapdragon 8 Gen 1, заключается в том, что инсайдеры отрасли слышали, что Qualcomm перейдет с 4-нм процесса производства чипов Samsung на 4-нм процесс TSMC для своего следующего флагманского чипа.
Прогнозы показывают, что переход на процесс TSMC может привести к более высокой производительности, повышению энергоэффективности и снижению теплового троттлинга для чипсетов Snapdragon 8 Gen 1+, что делает его очень привлекательной перспективой для производителей телефонов Android на рынке.