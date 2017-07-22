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Biostar Radeon RX 6750XT и RX 6650XT засветились перед официальным запуском

04 мая 2022, 08:48




На новых изображениях показаны две еще невыпущенные видеокарты Radeon: RX 6750XT и RX 6650XT. Что касается модели 6750XT Extreme, то не совсем понятно, почему, но здесь Biostar выбрала решение с двумя вентиляторами. И это несмотря на то, что RX 6700XT Extreme имеет три вентилятора. Этот факт особенно беспокоит, поскольку, согласно просочившимся спецификациям, 6750XT имеет TDP на 20 Вт выше при 250 Вт. Достаточно ли кулера с двумя вентиляторами для такого энергопотребления, покажет время или покупатели с обозревателями.

Biostar Radeon RX 6750XT и RX 6650XT засветились перед официальным запуском


RX 6750XT оснащен графическим процессором Navi 22 с потоковыми процессорами 2560. Эта модель также будет поставляться с 12 Гбайт памяти GDDR6 с тактовой частотой 18 Гбит/с. RX 6650XT также получает новое решение для охлаждения. Оно включает в себя новый блестящий кожух, а также большой радиатор. Новый радиатор, безусловно, является обновлением по сравнению с алюминиевым блоком RX 6600XT.

Biostar Radeon RX 6750XT и RX 6650XT засветились перед официальным запуском


Обновленная модель RX 6650XT оснащена графическим процессором Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами, ограниченными 180 Вт TBP (типовая мощность платы). Однако, в отличие от RX 6950XT и 6750XT, он будет поставляться с памятью 17,5 Гбит/с. Обе карты должны быть выпущены 10 мая. По нашей информации, в этот день AMD снимет эмбарго на обзоры и продажи.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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