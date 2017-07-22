Сегодня Vivo представила смартфон vivo T1 Pro 5G. Телефон получил 6,44-дюймовый Full HD+ экран c AMOLED матрицей и 16-мегапиксельную фронтальную камеру внутри выреза. Модель оснащена SoC Snapdragon 778G с оперативной памятью до 8 Гбайт, площадью охлаждения 32 923 мм², испарительной камерой 2097 мм², 8-слойным рассеиванием тепла, обеспечивающим снижение температуры процессора на 12°C.
T1 Pro 5G снимает на 64-мегапиксельную основную тыльную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макрокамера. У новинки аккумулятором емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт, которая может заряжаться до 50% за 18 минут. Для экрана заявлены яркость до 1300 нит и 100% охват цветовой гаммы DCI-P3. Процессор Snapdragon 778G это восемь ядер (четыре Kryo 670 с тактовой частотой 2,4 ГГц + четыре Kryo 670 с тактовой частотой 1,8 ГГц),тех процесс 6-нм и графика Adreno 642L.
Объемы памяти 6 Гбайт/8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт хранилища. Работает все это на Android 12 с фирменным интерфейсом Funtouch 12. В дисплее есть сканер отпечатков пальцев, размеры корпуса: 159,7×73,6×8,49 мм, вес небольшой, всего 180 граммов. В плане коммуникаций смартфон поддерживает 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 Гц + 5 Гц), Bluetooth 5.2, GPS (двухдиапазонный L1+L5) + ГЛОНАСС, порт USB Type-C.
Vivo T1 Pro выпускается в черном и голубом цветах. Цены - 314 долларов за модель 6 Гбайт + 128 Гбайт и 327 долларов за 8 Гбайт + 128 Гбайт.