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Sapphire Radeon RX 6950XT TOXIC разгоняется до 2565 МГц при TGP в 346 Вт

04 мая 2022, 14:34




Один из участников форума Chiphell, RaulMee, утверждает, что у него есть характеристики грядущих видеокарт Sapphire RX 6x50XT серий TOXIC и NITRO. Прежде всего, стоит отметить, что TGP не означает TBP. Total Graphics Power учитывает GPU и память, а TBP - это полная мощность видеокарты, которая всегда выше. AMD обычно использует TBP для настольных карт и TGP для мобильных видеокарт.

Sapphire Radeon RX 6950XT TOXIC разгоняется до 2565 МГц при TGP в 346 Вт


Чтобы получить некоторое представление, диапазон TGP для референсного RX 6900XT составляет 255 Вт. На данный момент самая быстрая модель Sapphire под названием TOXIC EXTREME (с водяным охлаждением) имеет три режима TGP: 281 Вт (бесшумный), 289 Вт (производительность) и 332 Вт (Toxic Boost). Согласно приведенной ниже диаграмме, TGP для RX 6950XT может составлять 284 Вт (+29 Вт по сравнению с 6900XT), что является «бесшумной» настройкой с эталонными спецификациями AMD для модели RX 6950XT NITRO.

Значение TGP модели TOXIC с воздушным охлаждением уже составляет 332 Вт, что почти равно TBP. Это значение становится еще выше, если в OC BIOS установлено значение 346 Вт. На самом деле, быстрое сравнение говорит нам о том, что RX 6950XT Toxic с воздушным охлаждением (первая строка в таблице) уже будет иметь более высокие диапазоны TGB, чем самая быстрая модель 6900XT (TOXIC Extreme). При этом утверждается, что RX 6950XT TOXIC с водяным охлаждением пока не существует. RX 6950XT TOXIC разгоняется до 2565 МГц, что на 255 МГц больше референсных 2310 МГц.

Sapphire Radeon RX 6950XT TOXIC разгоняется до 2565 МГц при TGP в 346 Вт


Другими перечисленными моделями являются RX 6950XT NITRO+ Special Edition: TGP 303 Вт и 325 Вт соответственно и NITRO+ non-SE с 289 Вт в режиме производительности и 284 Вт в бесшумном. NITRO RX 6950XT Special Edition, получит тактовые частоты 2162 и 2368 МГц (игровые и ускорение), что соответствует росту на 62 и 58 МГц по сравнению с конфигурацией по умолчанию.

Sapphire NITRO RX 6750XT и 6650XT будут поставляться с 230 Вт и 164 Вт TGP соответственно в режиме производительности (из коробки) и 200 Вт/157 Вт в бесшумном режиме. Для RX 6750XT этот TGP может быть значением по умолчанию для новой серии, поскольку оно соответствует просочившимся частотам. Имея это в виду, RX 6750XT NITRO OC будет поставляться с более высокой мощностью на 30 Вт и более высоким (на 23 МГц) бустом.


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