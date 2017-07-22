РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонсирован Motorola Moto E35 с 6,5-дюймовым дисплеем HD+ 90 Гц, SoC Unisoc T606 и аккумулятором в 5000 мАч

04 мая 2022, 20:17




Motorola анонсировала в Европе Moto E35, свой последний бюджетный смартфон компании серии E. Это произошло после запуска Moto E40 несколько месяцев назад. Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей MaxVision HD+ разрешения, с частотой обновления 90 Гц, у него новейший процессор UNISOC T606 с 4 Гбайт ОЗУ, снимать он будет на 16-мегапиксельную тыльную камеру, 2-мегапиксельный модуль глубины резкости, 2-мегапиксельный макромодуль, а также 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Анонсирован Motorola Moto E35 с 6,5-дюймовым дисплеем HD+ 90 Гц, SoC Unisoc T606 и аккумулятором в 5000 мАч


У новинки есть боковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли по стандарту IP52, аккумулятором емкостью в 5000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт, но в комплекте поставляется зарядное устройство лишь на 10 Вт.

Анонсирован Motorola Moto E35 с 6,5-дюймовым дисплеем HD+ 90 Гц, SoC Unisoc T606 и аккумулятором в 5000 мАч


В распоряжении смартфона 4 Гбайт оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, возможность расширения памяти до 1 Тбайт с помощью microSD карты. Есть два слота под nanoSIM карты и отдельная для карты памяти, аудиоразъем 3,5 мм и один динамик. Размеры устройства: 163,95х74,94х8,49 мм, а вес 184 грамма. По коммуникациям есть поддержка 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС и USB Type-C. Moto E35 выпускается в сером и серебристом цветах по цене приблизительно 157 долларов.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров

Читайте также:

  • Официальный запуск Vivo T1 Pro 5G: 6,44 дюйма, AMOLED, FHD+ 90 Гц и Snapdragon 778G
  • Глобальный релиз флагманского Honor Magic4 Pro уже близок
  • Утечка слухов про Moto G82: 6,55-дюймов, Full HD+ pOLED, 120 Гц, Snapdragon 695, до 8 ГБ ОЗУ и 5000 мАч
  • Xiaomi случайно раскрывает необъявленный Redmi Pad 5G через опрос на сайте
  • Redmi явно намекает на скорый запуск серии Redmi Note 12

    • следующая новость
    AMD Ryzen 7000 «Raphael» и Ryzen 7000X3D «Raphael-X» будут поддерживать память до DDR5-5600

    предыдущая новость
    Sapphire Radeon RX 6950XT TOXIC разгоняется до 2565 МГц при TGP в 346 Вт

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: как предшественник, но лучше Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+ Лучший монитор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 мая, 2022

    Утечка игровой производительности серии Radeon RX 6x50XT: RX 6950XT на целых 4% быстрее предшественника

    Realme V23i замечен на China Telecom: MediaTek Dimensity 700, 6,56 дюймов и 5000 мАч

    Samsung Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 получат процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus

    Параллельный импорт в действии: СДЭК открыла свой магазин дешевой электроники с видеокартами, приставками и прочим

    Microsoft тесно сотрудничает с Samsung над приложением для Xbox Smart TV

    6 мая, 2022

    Представлен iQOO Neo6 SE: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 870, до 12 Гбайт ОЗУ и зарядка 80 Вт

    Qualcomm откладывает запуск Snapdragon 8 Gen 1 Plus до второго полугодия 2022 года

    В сети появились характеристики Tecno POVA 3: 7000 мАч, 50 Мегапикселей и не только

    5 мая, 2022

    Графика Intel ARC уже на подходе: рекомендованные цены на A750, A580 и A380, позиционирование и даты выхода

    В сеть попали фото новой модели Infinix Note с камерой на 108 Мп и быстрой зарядкой на 120 Вт

    В сети засветились характеристики ZTE Axon 40 Ultra: 6,8 дюймов, AMOLED, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1

    Стратегические сессии OCS

    AMD Ryzen 7000 «Raphael» и Ryzen 7000X3D «Raphael-X» будут поддерживать память до DDR5-5600

    4 мая, 2022

    Анонсирован Motorola Moto E35 с 6,5-дюймовым дисплеем HD+ 90 Гц, SoC Unisoc T606 и аккумулятором в 5000 мАч

    Sapphire Radeon RX 6950XT TOXIC разгоняется до 2565 МГц при TGP в 346 Вт

    Официальный запуск Vivo T1 Pro 5G: 6,44 дюйма, AMOLED, FHD+ 90 Гц и Snapdragon 778G

    Biostar Radeon RX 6750XT и RX 6650XT засветились перед официальным запуском

    3 мая, 2022

    Исходный код MIUI раскрыл список устройств Xiaomi, которые получат Snapdragon 8 Gen1+

    Глобальный релиз флагманского Honor Magic4 Pro уже близок

    Утечка слухов про Moto G82: 6,55-дюймов, Full HD+ pOLED, 120 Гц, Snapdragon 695, до 8 ГБ ОЗУ и 5000 мАч

    ССЫЛКИ