Motorola анонсировала в Европе Moto E35, свой последний бюджетный смартфон компании серии E. Это произошло после запуска Moto E40 несколько месяцев назад. Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей MaxVision HD+ разрешения, с частотой обновления 90 Гц, у него новейший процессор UNISOC T606 с 4 Гбайт ОЗУ, снимать он будет на 16-мегапиксельную тыльную камеру, 2-мегапиксельный модуль глубины резкости, 2-мегапиксельный макромодуль, а также 8-мегапиксельная фронтальная камера.
У новинки есть боковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли по стандарту IP52, аккумулятором емкостью в 5000 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт, но в комплекте поставляется зарядное устройство лишь на 10 Вт.
В распоряжении смартфона 4 Гбайт оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, возможность расширения памяти до 1 Тбайт с помощью microSD карты. Есть два слота под nanoSIM карты и отдельная для карты памяти, аудиоразъем 3,5 мм и один динамик. Размеры устройства: 163,95х74,94х8,49 мм, а вес 184 грамма. По коммуникациям есть поддержка 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС и USB Type-C. Moto E35 выпускается в сером и серебристом цветах по цене приблизительно 157 долларов.