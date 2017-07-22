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AMD Ryzen 7000 «Raphael» и Ryzen 7000X3D «Raphael-X» будут поддерживать память до DDR5-5600

05 мая 2022, 13:56




По слухам, процессоры AMD Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D, которые станут частью платформы Raphael AM5, будут поддерживать более высокие характеристики памяти DDR5. Согласно последним сообщениям появилась информация о грядущих процессорах Ryzen 7000 для настольных ПК, таких как Raphael, Raphael-X, а также недавно анонсированных APU Dragon Range на базе Zen 4 для ноутбуков.

AMD Ryzen 7000 «Raphael» и Ryzen 7000X3D «Raphael-X» будут поддерживать память до DDR5-5600


Заявлено, что процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК будут включать линейки Raphael и Raphael-X. Первыми будут стандартные процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК, выпущенные в этом году, а Raphael-X будет оснащен 3D V-Cache в следующем году и будет называться серией Ryzen 7000X3D. На это также указывали недавние слухи, но более интересная информация - это спецификация памяти.

Первая игровая платформа DDR5 от AMD - платформа Raphael, и одна из особенностей Raphael заключается в том, что AMD планируют произвести большой фурор с разгоном. В настоящее время платформы DDR5 на 2022 год выглядят так:

  • Intel Alder Lake - DDR5-4800

  • Intel Raptor Lake - DDR5-5600

  • AMD Ryzen 7000 - DDR5-5600


    • Ходят слухи, что и Ryzen 7000, и Ryzen 7000X3D будут изначально поддерживать память DDR5-5600. Это более быстрая спецификация памяти, чем та, которая была указана производителем памяти APACER на слайде презентации. Переход с DDR5-5200 на DDR5-5600 означает увеличение тактовой частоты на 7,5% и увеличение на 16,5% по сравнению со спецификацией DDR5-4800. Это будет огромным улучшением по сравнению с процессорами Intel Alder Lake 12-го поколения, которые имеют встроенную поддержку DDR5-4800, в то время как Raptor Lake, как ожидается, будет поддерживать DDR5-5600. Таким образом, AMD, вероятно, будет иметь паритет с последней платформой Intel на своей первой платформе DDR5, на что они уже указывали здесь.

    AMD Ryzen 7000 «Raphael» и Ryzen 7000X3D «Raphael-X» будут поддерживать память до DDR5-5600


    Также говорится, что FCLK для процессоров AMD Ryzen 7000 находится в диапазоне 1600-1800 МГц, что аналогично существующим процессорам Ryzen 5000 «Zen 3». Но говорят, что 1800 МГц FCLK - это верхний предел разгона. Похоже, что APU Zen 4 будут лучше работать с разгоном FCLK, как это продемонстрировано с Zen 3 и Zen 2. С другой стороны, говорят, что процессоры Dragon Range используют Raphael Die на сокете FCBGA-FL1.

    Хотя цены на DDR5 по-прежнему далеки от цен на DDR4, похоже, что к началу 2023 года, когда на массовый рынок выйдет все больше платформ, мы увидим постепенное падение цен на новый стандарт.


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