OCS Distribution, ведущий российский IT-дистрибьютор, приглашает партнеров и заказчиков на «Стратегические сессии OCS» - всероссийский форум для IT-профессионалов и участников технологического рынка.
Мы будем говорить об импортозамещении здесь и сейчас. Вас ждут демонстрации «живых» решений, консультации топовых инженеров, рекомендации ведущих экспертов из IT и смежных сфер - юристов и финансистов. Форум пройдёт в режиме глобального воркшопа - с кейсами, сессиями, переговорами и пилотами.
«Стратегические сессии OCS» - это всероссийский глобальный технологический воркшоп для дилеров и заказчиков. Мы познакомим с актуальными IT-решениями, покажем, как правильно, быстро и разумно проводить импортозамещение.
Цель форума - дать партнёрам и заказчикам систематизированные представления о возможностях российского рынка технологий.
На форуме вас ждут:
Софтверные и железные решения, ПАКи
Демонстрации и живые технические консультации
Специализированные воркшопы
Пленарные дискуссии и бизнес-сессии
Живое общение и профессиональный IT-клуб
Узнайте всё про импортозамещение - здесь и сейчас!
Формат участия: офлайн/онлайн
Место проведения: конгресс-центр Double Space
Адрес: Москва, Шлюзовая наб. 2/1, строение 5
Дата: 24.05.2022
Время проведения: 10:00-22:00
Аудитория: дилеры и заказчики со всей России, ~1000 участников
Вектор: технологический
Начинка: экспо-зона и потоковые сессии
Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.