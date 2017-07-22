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Стратегические сессии OCS

05 мая 2022, 16:39




OCS Distribution, ведущий российский IT-дистрибьютор, приглашает партнеров и заказчиков на «Стратегические сессии OCS» - всероссийский форум для IT-профессионалов и участников технологического рынка.

Стратегические сессии OCS


Мы будем говорить об импортозамещении здесь и сейчас. Вас ждут демонстрации «живых» решений, консультации топовых инженеров, рекомендации ведущих экспертов из IT и смежных сфер - юристов и финансистов. Форум пройдёт в режиме глобального воркшопа - с кейсами, сессиями, переговорами и пилотами.

«Стратегические сессии OCS» - это всероссийский глобальный технологический воркшоп для дилеров и заказчиков. Мы познакомим с актуальными IT-решениями, покажем, как правильно, быстро и разумно проводить импортозамещение.

Цель форума - дать партнёрам и заказчикам систематизированные представления о возможностях российского рынка технологий.

На форуме вас ждут:


  • Софтверные и железные решения, ПАКи

  • Демонстрации и живые технические консультации

  • Специализированные воркшопы

  • Пленарные дискуссии и бизнес-сессии

  • Живое общение и профессиональный IT-клуб



Узнайте всё про импортозамещение - здесь и сейчас!


Формат участия: офлайн/онлайн
Место проведения: конгресс-центр Double Space
Адрес: Москва, Шлюзовая наб. 2/1, строение 5
Дата: 24.05.2022
Время проведения: 10:00-22:00

Аудитория: дилеры и заказчики со всей России, ~1000 участников
Вектор: технологический
Начинка: экспо-зона и потоковые сессии

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.



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