Недавно ZTE подтвердила запуск флагманского смартфона Axon 40 Ultra, который придет на смену прошлогоднему Axon 30 Ultra. Сегодня телефон был сертифицирован TENAA в Китае, что раскрывает полные характеристики модели. Существует также официальный рендеринг, на котором показана фронтальная камера телефона под экраном, также в телефоне будут тройные задние камеры на 64 МП.
ZTE Axon 40 Ultra получит 6,8-дюймовый Full HD+ (2480 x 1080 пикселей) дисплей с AMOLED матрицей и частотой обновления 120 Гц. У него флагманский восьмиядерный чипсет Snapdragon 8 Gen 1, тех процесс 4-нм, с графикой Adreno 730. На выбор будет 8 Гбайт/12 Гбайт/16 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5 и внутренней памятью 128 Гбайт/256 Гбайт/512 Гбайт/1 Тбайт типа UFS 3.1. Смартфон работает на Android 12 с интерфейсом MyOS 12, есть две сим-карты.
Axon 40 Ultra снимает на 64-мегапиксельную тыльную камеру, ей помогают 64-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 64-мегапиксельный перископный телеобъектив. Спереди под экраном есть 16-мегапиксельная фронтальная камера. Также на дисплее есть и датчик отпечатков пальцев. У новинки будут стереодинамики, размеры телефона: 163,28×73,56×8,41 мм, вес 204 грамма. В плане коммуникаций это 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS (L1/L5)+ ГЛОНАСС, порт USB Type-C и чип NFC. Батарея с емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 80 Вт.