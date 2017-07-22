На прошлой неделе Infinix анонсировала три новых смартфона, в том числе Note 12. Похоже, что это только начало новой серии, поскольку анонимный информатор прислал изображения новой модели вместе с некоторой информацией о ней. Сообщается, что это часть серии Note, и, судя по тому, что мы знаем, это будет предложение более высокого класса, чем просто Note 12 - возможно, это продолжение Infinix Note 11 Pro. На задней панели можно увидеть маркировку 108 МП, это значительное улучшение по сравнению с сенсором 50 МП 1/2,8 дюйма в Note 12. Также есть дополнительная камера, и, судя по маркировке «12-24 мм», это будет сверхширокоугольный модуль. Ранее Infinix использовала датчик на 108 МП в модели Zero X Pro (ISOCELL HM2).
В любом случае, в утечке указано, что это Note, который получит процессор Helio G96. По сравнению с G88 у обычного Note 12, это более быстрые ядра ЦП (с использованием двух ядер A76 вместо двух A75), аналогичная графика Mali-G57 MC2 и поддержка датчиков на 108 МП. Если информация верна, то компания тестировала быструю зарядку мощностью на 120 Вт для этой модели. Ни емкость аккумулятора, ни время зарядки от 0 до 100% неизвестны, но она точно будет намного быстрее, чем у обычного Note 12 (с батареей емкостью 5000 мАч и зарядкой на 33 Вт). О точной дате запуска пока ничего не сообщается, но это должно произойти довольно скоро.