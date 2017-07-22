В сеть попали данные о том о предстоящем запуске видеокарт Intel ARC. Это три модели A750, A580 и A380, а также рекомендованные производителем розничные цены и их позиционирование.
Есть достаточно подробная информация обо всех SKU, которые появятся в ближайшем будущем, Intel будет запускать их поэтапно. Первый этап будет состоять из 3 графических процессоров, два из которых будут запущены вместе, а один появится через несколько недель.
Первоначальный запуск будет состоять из A750 и A580, за которыми через несколько недель последует A380. Флагман A780 не будет запущен на первом этапе. Интересно, что на этот раз Intel не сообщила своим партнерам конкретную дату эмбарго на продажу, а вместо этого раскрыла диапазон - при этом точная дата эмбарго для каждой SKU сообщается отдельно после запуска.
Так, ожидаемая дата выпуска A750 и A580 - конец мая - начало июня, A380 ориентировочно появится в июле. Рекомендованные цены соответственно 350, 280 и 150 долларов, позиционируются они как конкуренты RTX 3060, RTX 3050 и GTX 1650 соответственно.
Видеокарта Intel среднего уровня производительности - это графическая карта Intel ARC A750, которая по производительности будет сравнима с RTX 3060. Intel также сообщила своим партнерам, что драйверы быстро совершенствуются, и они должны ожидать постоянного повышения производительности после запуска. Рекомендуемая производителем розничная цена A750 составит 350 долларов. Рекомендуемая производителем розничная цена NVIDIA RTX 3060 составляет 330 долларов, но в настоящее время на Newegg она продается в розницу от 479 до 599 долларов. Если Intel сможет обеспечить соблюдение рекомендованной производителем розничной цены, это будет очень выгодной сделкой!
За ним следует бюджетная Intel ARC A580, производительность которого примерно сопоставима с RTX 3050. Применяются те же рекомендации по драйверу/производительности. Рекомендуемая производителем розничная цена A580 составит 280 долларов. Точно так же рекомендованная розничная цена видеокарты NVIDIA RTX 3050 составляет 250 долларов, но на Newegg она продается за 329 долларов.
Наконец, у нас будет графический процессор Intel ARC A380 начального уровня, который примерно сопоставим с GTX 1650 и будет иметь невысокую рекомендованную производителем розничную цену в 150 долларов. Рекомендуемая производителем розничная цена NVIDIA GTX 1650 составляет те же 150 долларов, но в настоящее время на Newegg она продается по цене около 220 долларов.
Если бы Intel смогла обеспечить эти рекомендованные розничные цены за счет скидок и для маркетинга, а также в сочетании с великолепной реализацией Intel XeSS (и широкой поддержкой игр) и драйверов, то у компании был бы очень хороший старт на рынке. Хищническое ценообразование с дальнейшим снижением рекомендованной производителем розничной цены также не должно быть исключено, чтобы занять свою долю на рынке.
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