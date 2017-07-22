Судя по слухам, Tecno работает над смартфоном POVA 3. В прошлом месяце информаторы обнаружили телефон Tecno с номером модели LF7 в базе данных Бюро стандартов Индии (BIS). По словам информатора, это устройство появится на рынке под названием Tecno POVA 3. Недавно в сеть просочились ключевые характеристики устройства. POVA 3, скорее всего, будет оснащен огромным 6,9-дюймовым дисплеем с отверстием под фронтальную камеру по центру. Он будет предлагать Full HD+ разрешение (1080 x 2460 пикселей), соотношение сторон 20,5: 9 и частоту обновления 90 Гц.
Ожидается, что у модели будет чипсет Helio G88, напомним, что предыдущая модель была оснащена SoC Helio G85. Телефон может появиться в двух вариантах, таких как 4 Гбайт ОЗУ + 64 Гбайт хранилища и 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт памяти. POVA 3 может быть оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой с двойной светодиодной вспышкой. Его задняя панель получит тройную камеру: основная на 50 мегапикселей, квадровспышка, параметры остальных камер неизвестны. Ожидается батарея емкостью в 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Размеры корпуса 173,1 х 78,4 х 9,4 мм.
Согласно источнику, изначально POVA 3 будет доступен в конфигурации 6 Гбайт + 128 Гбайт. Скорее всего, он будет доступен в трех цветах, таких как черный, серебристый и синий. POVA 3 придет на смену Tecno POVA 2, дебютировавшему в прошлом году. Он имеет 6,9-дюймовый IPS LCD дисплей FHD+ 90 Гц, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, 48-мегапиксельную + 2-мегапиксельную + 2-мегапиксельную + 2-мегапиксельную четырехъядерную камеру, чипсет Helio G85, 4 Гбайт/6 Гбайт озу и 64 Гбайт/128 Гбайт памяти и аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.