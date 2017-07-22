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Представлен iQOO Neo6 SE: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 870, до 12 Гбайт ОЗУ и зарядка 80 Вт

06 мая 2022, 23:01




Сегодня iQOO представила Neo6 SE, новейший смартфон компании среднего класса из серии Neo. Он оснащен 6,62-дюймовым экраном E4 AMOLED Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и максимальной яркостью до 1300 нит. Он оснащен процессором Snapdragon 870 с большой площадью рассеивания тепла 36907 мм².

Представлен iQOO Neo6 SE: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 870, до 12 Гбайт ОЗУ и зарядка 80 Вт


В телефоне есть встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, а также 64-мегапиксельная основная камера Samsung GW1P с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная черно-белая портретная камера. Он получил 16-мегапиксельную фронтальную камеру в отверстии в дисплее. Двухэлементная батарея емкостью 4700 мАч может заряжаться до 30% за 5 минут с помощью проводного быстрого зарядного устройства мощностью в 80 Вт.

Представлен iQOO Neo6 SE: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 870, до 12 Гбайт ОЗУ и зарядка 80 Вт


Для экрана также заявлены цветовой охват 105% NTSC и поддержка HDR10+. Объемы памяти - 8 Гбайт ОЗУ типа LPDDR5 с хранилищем на 128/256 Гбайт типа UFS 3.1 и версия на 12 Гбайт ОЗУ PDDR5 с хранилищем 256 Гбайт. Работает всё на Android 12 с интерфейсом OriginOS Ocean. В дисплее втсроен сканер отпечатков пальцев, есть порт Type-C, стереодинамики и Hi-Fi аудио. Размеры новинки: 163×76,16×8,54 мм, вес 190 граммов. По коммуникациям поддерживаются 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС, и чип NFC.

iQOO Neo6 SE выпускается в синем, оранжевом и градиентно-синем цветах по цене 299 за 8 Гбайт + 128 Гбайт, 344 доллара за 8 Гбайт + 256 Гбайт и 374 доллара за модель на 12 Гбайт + 256 Гбайт.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров

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