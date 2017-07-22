Буквально недавно Минпромторг одобрил список категорий товаров для параллельного импорта на наш рынок и вот мы видим первые плоды - компания СДЭК, занимающаяся доставкой открывает свой магазин по доставке товаров из-за рубежа по ценам ниже средних российских.
На сайте магазина доступны товары по многим одобренным категориям, от смартфонов, видеокарт и приставок да категорий вроде аптеки, детских товаров и даже фотокамер. Причем если БАДы, сумки и косметику везут из США и Европы, то почти вся представленная электроника завозится из ОАЭ со сроками доставки от трех недель
Из интересных лотов можно отметить приставку PlayStation 5 с оптическим приводом за 65 900 рублей, при заказе получить ее можно будет с 28 мая по 4 июня. Также есть Nintendo Switch Lite за 18700 рублей, беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha A7 Mark III Body за 176 тысяч рублей. Есть даже видеокарты, так GeForce RTX 3080 Ti обойдется в 124 тысячи рублей, RTX 3070 Ti от 75 тысяч и RTX 3060 от 48-49 тысяч рублей.
Стоит отметить, что эти цены на 20-30% ниже средних по российским магазинам и сайт нового магазина периодически "ложится" и работает с трудом, видимо, от наплыва посетителей. Хотя сегодня на том же OZON можно найти видеокарты и дешевле, но тоже из-за рубежа и с неизвестными сроками доставки.