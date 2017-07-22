Словно кусочки паззла, постепенно собираются вместе характеристики грядущих Galaxy Z Fold 4 и Flip 4. Недавно мы узнали, что обе складные модели появятся в новых цветах. Теперь, согласно свежей утечке, смартфоны получат чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Судя по утечкам в социальных сетях, будущие складные смартфоны Samsung будут работать на базе Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Информаторы уверены в своих заявлениях и если этим утверждениям следует верить, то мы можем ожидать повышения производительности Galaxy Z Fold 4 и Flip 4.
Благодаря Йогешу Брару мы знаем, что "плюсовая" версия флагманского чипа Qualcomm будет производиться TSMC. Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 1 Plus будет на 10% быстрее, чем Snapdragon 8 Gen 1 и более энергоэффективным. Предыдущие отчеты показали, что Z Fold 4 будет питаться от той же батареи емкостью 4400 мАч, что и его предшественник. Однако говорят, что у Z Flip 4 батарея больше, чем у Flip 3. Сообщается, что общая емкость батареи Galaxy Z Flip 4 составляет 3303 мАч. От обоих телефонов ожидается лучшее время автономной работы, поскольку они, вероятно, будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 1 Plus SoC.
Если говорить о спецификациях, ожидается, что Z Flip 4 будет иметь более крупный 2-дюймовый дисплей, а у Fold 4, по слухам, улучшенные датчики камеры. Недавние утечки также показали, что смартфоны появятся в новых цветах. Мы все еще в неведении о ценах на складные модели. Однако ожидается, что Samsung выпустит эти телефоны по доступной цене в этом году. В прошлом году Z Fold 3 стоил колоссальные 1799 долларов, а Flip 3 - 999 долларов.