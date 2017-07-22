Приближается запуск Realme V23i, так как телефон появился на веб-сайте базы данных China Telecom. До этого смартфон появлялся и на TENAA. Это 6,56-дюймовый ЖК-экран вместе с чипсетом MediaTek Dimensity 700. Новинка появилась на веб-сайте под номером модели RMX3576. Новый телефон получит 13-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный дополнительный датчик. На передней панели ожидается 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Также указана цена в 210 долларов.
Realme V23i кажется приличным бюджетным телефоном с не слишком выделяющимися возможностями, но достойными характеристиками. Ожидается, что Realme V23i будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 700. Скорее всего, он получит 6,56-дюймовый ЖК-экраном с разрешением 1612×720 пикселей. Что касается камер, телефон получит 8-мегапиксельный объективом спереди, также у него будет боковой сканер отпечатков пальцев.
Емкость батареи составит 5000 мАч, будет поддержка быстрой зарядки мощностью в 33 Вт. Ожидается, что телефон будет довольно тонким, с толщиной 8,1 мм, вес составит 185,5 граммов. Он будет доступен в двух цветовых вариантах - черный и синий. Телефон будет выпущен в двух вариантах памяти - 4+128 Гбайт и 8+256 Гбайт соответственно оперативной и постоянной.