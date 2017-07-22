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AMD Radeon RX 6950XT: графический процессор Navi 21 с поддержкой памяти Samsung и Hynix 18 Гбит/с и до 400 Вт TBP

07 мая 2022, 23:15




Пользователи сообщества Chiphell обнаружили BIOS для будущей видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, подтвердив, что она использует графический процессор Navi 21 KXTX. Графический процессор AMD Navi 21 KXTX - это еще одна разновидность чипа Navi 21, которая должна быть похожа на вариант XTXH. Артикул XTXH - это улучшенная версия графического процессора AMD RDNA2 Navi 21, обеспечивающая увеличение тактовой частоты до 10 % по сравнению со стандартным графическим процессором Navi 21 XT.

AMD Radeon RX 6950XT: графический процессор Navi 21 с поддержкой памяти Samsung и Hynix 18 Гбит/с и до 400 Вт TBP


TechPowerUP довольно быстро удалила информацию о BIOS из своей базы данных. Тем не менее, Chiphell удалось быстро получить эти BIOS, что позволило нам лучше понять более высокий TGP, поддерживаемые типы памяти и пределы мощности графических процессоров AMD Navi 21 KXTX, работающих на видеокарте Radeon RX 6950 XT.

Просочившаяся информация о BIOS AMD Radeon RX 6950XT предназначена для MSI RX 6950XT GAMING X TRIO и SAPPHIRE RX 6950XT NITRO+ Pure. TGP - это Total Graphics Power, комбинация GPU и памяти, в отличие от TBP, который представляет собой Total Board Power и влияет на общее и пиковое потребление видеокарты. При использовании TGP полная мощность может превышать 400 Вт. Видеокарта MSI RX 6950 XT GAMING X TRIO предлагает 332 Вт TGP с увеличением на двенадцать процентов, повышая это число до 372 Вт. Графический процессор SAPPHIRE RX 6950 XT NITRO+ Pure имеет ограничение мощности 325 Вт, которое может быть увеличено еще на двадцать процентов, что позволяет карте достичь TGP в 390 Вт.

AMD Radeon RX 6950XT: графический процессор Navi 21 с поддержкой памяти Samsung и Hynix 18 Гбит/с и до 400 Вт TBP


Изначально ходили слухи, что новейший RX 6950 XT SKU будет использовать технологию графического процессора XTXH. Теперь AMD добавляет четвертую вариацию в серию графических процессоров Navi 21, которая дополняет потребительские линейки Radeon компании. В настоящее время неизвестно, будет ли AMD прошивать вариант KXTX для серии XT или XTXH в будущем, но предполагается, что этого не произойдет. Ограничив серию технологией графического процессора Navi 21 KXTX, они могут избежать ограниченной поддержки HYNIX и Samsung, которая допускает только память 18 Гбит/с.


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