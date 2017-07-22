В сеть попали данные о производительности серии AMD Radeon RX 6x50XT RDNA2. Опубликована достаточно подробная информация о производительности в играх непосредственно из источников AMD. Это игровые тесты для видеокарт Radeon RX 6950XT, 6750XT и 6650XT с разрешением 4K, 1440p и 1080p соответственно. AMD предоставила эти данные обозревателям через свое официальное руководство.
Сайт удобно предоставил средние показатели производительности для каждой видеокарты после включения в сравнение всех названий, используемых AMD. Исходя из этого, флагманский графический процессор RX 6950XT RDNA2 будет на 11% быстрее, чем GeForce RTX 3090 (не Ti). Интересно, что AMD не использовала модель RTX 3090 Ti в этом сравнении, но это правда, что обе карты теперь предлагают одинаковую мощность (350/335 Вт), чего нельзя сказать о 3090Ti (450 Вт).
RX 6950 XT против RX 6900 XT = на 4% быстрее
RX 6950 XT против RTX 3090 = на 11% быстрее
RX 6750 XT против RX 6700 XT = на 7% быстрее
RX 6750 XT против RTX 3070 = на 2% быстрее
RX 6650 XT против RX 6600 XT = на 2% быстрее
RX 6650 XT против RTX 3060 = на 23% быстрее
Кроме того, RX 6750XT, по-видимому, является самым большим обновлением для серии Radeon RX 6x50XT, обеспечивая в среднем на 7% лучшую производительность при разрешении 1440p по сравнению с RX 6700 XT. Согласно этим данным, серия RX 6700 теперь превосходит карты NVIDIA RTX 3070 на 2%.
Radeon RX 6650XT за 399 долларов предлагает всего на 2% лучшую производительность, чем его предшественник (RX 6600 XT) и это несмотря на более высокую мощность (+20 Вт) и более быструю память на 1,5 Гбит/с. С другой стороны, официальные данные показывают, что производительность на 23% выше, чем у RTX 3060.
Однако нет никаких сомнений в том, что большинство из этих игр оптимизированы для оборудования AMD, поэтому во многих случаях разрыв может быть меньше, чем показано здесь. Теперь AMD собирается выпустить все три видеокарты 10 мая.
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