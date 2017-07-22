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Утечка игровой производительности серии Radeon RX 6x50XT: RX 6950XT на целых 4% быстрее предшественника

07 мая 2022, 23:35




В сеть попали данные о производительности серии AMD Radeon RX 6x50XT RDNA2. Опубликована достаточно подробная информация о производительности в играх непосредственно из источников AMD. Это игровые тесты для видеокарт Radeon RX 6950XT, 6750XT и 6650XT с разрешением 4K, 1440p и 1080p соответственно. AMD предоставила эти данные обозревателям через свое официальное руководство.

Утечка игровой производительности серии Radeon RX 6x50XT: RX 6950XT на целых 4% быстрее предшественника


Сайт удобно предоставил средние показатели производительности для каждой видеокарты после включения в сравнение всех названий, используемых AMD. Исходя из этого, флагманский графический процессор RX 6950XT RDNA2 будет на 11% быстрее, чем GeForce RTX 3090 (не Ti). Интересно, что AMD не использовала модель RTX 3090 Ti в этом сравнении, но это правда, что обе карты теперь предлагают одинаковую мощность (350/335 Вт), чего нельзя сказать о 3090Ti (450 Вт).

  • RX 6950 XT против RX 6900 XT = на 4% быстрее

  • RX 6950 XT против RTX 3090 = на 11% быстрее

  • RX 6750 XT против RX 6700 XT = на 7% быстрее

  • RX 6750 XT против RTX 3070 = на 2% быстрее

  • RX 6650 XT против RX 6600 XT = на 2% быстрее

  • RX 6650 XT против RTX 3060 = на 23% быстрее


    • Кроме того, RX 6750XT, по-видимому, является самым большим обновлением для серии Radeon RX 6x50XT, обеспечивая в среднем на 7% лучшую производительность при разрешении 1440p по сравнению с RX 6700 XT. Согласно этим данным, серия RX 6700 теперь превосходит карты NVIDIA RTX 3070 на 2%.

    Radeon RX 6650XT за 399 долларов предлагает всего на 2% лучшую производительность, чем его предшественник (RX 6600 XT) и это несмотря на более высокую мощность (+20 Вт) и более быструю память на 1,5 Гбит/с. С другой стороны, официальные данные показывают, что производительность на 23% выше, чем у RTX 3060.

    Однако нет никаких сомнений в том, что большинство из этих игр оптимизированы для оборудования AMD, поэтому во многих случаях разрыв может быть меньше, чем показано здесь. Теперь AMD собирается выпустить все три видеокарты 10 мая.


    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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