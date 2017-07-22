На данный момент Vivo предлагает три вида смартфонов Vivo T1. Модель на базе Snapdragon 778G SoC была впервые анонсирована в октябре 2021 года. Затем последовал вариант Snapdragon 695, который дебютировал в феврале этого года. Другой Vivo T1 5G с Snapdragon 778G появился в апреле. Этого, видимо, было мало и теперь компания представила еще один Vivo T1 5G на Dimensity 810.
Vivo T1 5G оснащен 6,58-дюймовым ЖК-экраном с IPS матрицей, с разрешением Full HD+ (1080 x 2408 пикселей). Компания утверждает, что ее экран с каплевидным вырезом занимает 90,6% от общей поверхности смартфона. Устройство имеет сканер отпечатков пальцев на боку и работает под управлением ОС Android 12 с FunTouch OS 12 поверх него.
Чипсет Dimensity 810 5G обеспечивает работу Vivo T1 5G. Он поставляется в двух вариантах оперативной памяти. Версия с 4 Гбайт оперативной памяти предлагает 1 Гбайт расширяемой оперативной памяти, тогда как модель с 8 Гбайт оперативной памяти предлагает 4 Гбайт дополнительной оперативной памяти. Оба варианта оперативной памяти оснащены 128 Гбайт встроенной памяти.
На задней панели устройства установлена 50-мегапиксельная основная камера. Ему помогают 2-мегапиксельный модуль глубины резкости и 2-мегапиксельный макромодуль. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Vivo T1 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку на 18 Вт. Телефон предлагает и другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, чип NFC, жидкостное охлаждение, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Цены ожидаются на уровне 207 и 234 доллара за 4/128 и 8/128 Гбайт. Смартфон будет доступен в двух цветах: черный и голубой. Основная проблема модели - будет сложно разобраться в вариациях Vivo T1 которых уже насчитывается не менее пяти штук для разных рынков.