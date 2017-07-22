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OnePlus Pad носит кодовое имя «Reeves» и вот что мы знаем на данный момент

08 мая 2022, 12:53




Вскоре OnePlus планирует выпустить на рынок свой первый планшет. О планшете, получившем название OnePlus Pad уже есть несколько утечек. В одном из отчетов утверждалось, что устройство даже прошло частное тестирование. Теперь новый отчет MySmartPrice показал, что устройство действительно начало частное тестирование и носит кодовое название «Reeves». Издание назвало надежного информатора Йогеша Брара источником этой новой информации. Это соответствует более ранним сообщениям о том, что OnePlus Pad будет запущен в первой половине 2022 года.

OnePlus Pad носит кодовое имя «Reeves» и вот что мы знаем на данный момент


Поскольку мы уже находимся на пятом месяце года, планшет Android, скорее всего, дебютирует уже скоро. На данный момент говорят, что планшет оснащен 12,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+. Одна только эта особенность уже делает этот планшет интересным, поскольку сейчас на рынке не так много планшетов с OLED-панелями. Операционная система OnePlus Pad будет основана на Android 12, а планшет будет оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной вспомогательной камерой на задней панели. На передней панели планшета будет 8-мегапиксельная камера для видеозвонков и селфи.

Это устройство, скорее всего, будет оснащено чипсетом Snapdragon 865 5G в сочетании с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт постоянной памяти. Ожидается, что устройство будет выделяться временем автономной работы благодаря батарее емкостью 10 900 мАч, которая, по слухам, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт. Другие особенности включают поддержку Bluetooth 5.1 и разъем для наушников 3,5 мм. Ожидается, что устройство будет стоить около 470 долларов для конфигурации 6 Гбайт + 128 Гбайт. Однако эти характеристики и цены еще не подтверждены, поэтому мы советуем читателям относиться к этому со скептицизмом и следить за новостями.


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