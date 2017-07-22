Ожидается, что AMD представит процессоры Ryzen 7000 для настольных ПК следующего поколения на базе 5-нм архитектуры Zen 4 и соответствующей платформы AM5 уже в сентябре 2022 года, сообщает DigiTimes. Многие с нетерпением ждут процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК и платформу AM5, поскольку это совершенно новая экосистема, разработанная для следующего поколения геймеров и создателей контента.
Процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК в первую очередь предоставят геймерам новую технологию ядра Zen 4, основанную на 5-нм тех процессе, а также развернут новую платформу AM5, которая предлагает множество новых функций, таких как поддержка DDR5 и PCIe Gen 5.0 и другие технологии.
Запуск может произойти уже в течение следующих четырех месяцев, так что ожидается раскрытие более подробной информации от AMD на Computex 2022, которая станет важным событием для демонстрации Zen 4. Пока стоит рассказать про ожидаемые характеристики процессора AMD Ryzen Zen 4 для настольных ПК:
Совершенно новые процессорные ядра Zen 4 (IPC / архитектурные улучшения)
Совершенно новый 5-нм техпроцесс TSMC с 6-нм IOD
Поддержка платформы AM5 с сокетом LGA1718
Поддержка двухканальной памяти DDR5
28 линий PCIe (только ЦП)
TDP 65-120 Вт (верхний предел ~170 Вт)
Ожидается, что мы не только получим более подробную информацию о производительности, но AMD поделится и более подробными данными о платформе AM5. Компания уже дала партнерам зеленый свет для демонстрации своих первых продуктов AM5 (хотя и на стадии прототипа) на выставочной площадке.
Похоже, что материнские платы будут представлены сразу после основного доклада AMD Computex, и мы также ожидаем увидеть слегка обновленную версию топового чипсета X670, который в настоящее время называется X670E. Но фактическое мероприятие по запуску состоится через несколько месяцев, когда AMD представит процессоры Ryzen 7000 вместе с их ценами.
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