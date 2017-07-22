Серия Vivo X80 была официально запущена сегодня на глобальном рынке за пределами Китая. Новинки предлагают первый флагман с процессором MediaTek Dimensity 9000 и первый флагман с сенсором Sony IMX866.
Если начинать с дизайна, то Vivo X80 получил изогнутый AMOLED экран спереди и плоскую стеклянную заднюю панель с прямоугольным керамическим островком камеры сверху. Экран тут на 6,78 дюймов, с Full HD+ разрешением и частотой 120 Гц, он может достигать яркости до 1000 нит и покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Также в нем есть отверстие под фронтальную камеру.
В основе стандартного смартфона Vivo X80 лежит SoC MediaTek Dimensity 9000 с 12 Гбайт встроенной оперативной памяти LPDDR5, 4 Гбайт расширяемой оперативной памяти и 256 Гбайт быстрого хранилища UFS 3.1. Емкость батареи 4500 мАч в сочетании с быстрой зарядкой Vivo мощностью 80 Вт. Vivo утверждает, что она сможет заряжать от 0% до 50% за 11 минут и от 0% до 100% за 34 минуты.
Что касается камер, Vivo X80 получил три тыльные камеры. Основным датчиком является новейший 50-мегапиксельный датчик Sony IMX866. У него широкая апертура f/1,75, OIS стабилизация и цветовая схема RGBW. Камера дополняется сверхширокоугольным объективом на 12 МП и телеобъективом на 12 МП с 2-кратным оптическим зумом. Все объективы также оснащены технологией покрытия Zeiss T*, которая уменьшает ореолы и рассеянный свет, обеспечивая более естественные цвета и более мелкие детали при использовании устройства.
Vivo X80 Pro имеет дизайн, аналогичный Vivo X80, с такой же изогнутой AMOLED-панелью спереди и плоской матовой стеклянной панелью сзади, а также имеет класс защиты от воды и пыли IP68. Дисплей спереди обновлен до 6,78 дюймов с 2K разрешением, частотой 120 Гц. Экран также поддерживает яркость до 1500 нит, 10-битные цвета и HDR10+.
Vivo X80 Pro выходит на мировые рынки с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а также с 12 Гбайт встроенной оперативной памяти LPDDR5, 4 Гбайт расширяемой оперативной памяти и 256 Гбайт хранилища UFS 3.1. Vivo X80 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч, быстрой проводной зарядкой с мощностью в 80 Вт и беспроводной зарядкой Vivo FlashCharge мощностью 50 Вт. В свою очередь, смартфон чуть тяжелее и весит 219 г.
Что касается камер, это уже другие 3 задние камеры с флагманскими особенностями: сверхширокоугольный датчик 48 Мп -- Sony IMX598, телеобъектив 12 Мп -- датчик Sony IMX663 и перископический объектив на 8 Мп, который может похвастаться 5-кратным оптическим зумом и 60-кратным гибридным зумом. Все объективы оснащены технологией покрытия Zeiss T*, цель которой -- обеспечить фотографии с реалистичными цветами и более мелкими деталями в темноте.
Vivo X80 будет доступен в двух цветах: черный и синий, а Vivo X80 Pro будет доступен только в черном. Цены стартуют от 800 долларов за стандартный Vivo X80 (12 Гбайт + 256 Гбайт) и 1144 доллара за Vivo X80 Pro (12 Гбайт + 256 Гбайт).