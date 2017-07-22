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Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6950XT GAMING поставляется с гораздо большим кулером

08 мая 2022, 21:10




В сеть просочилась информация о видеокартах Gigabyte Radeon RX 6950XT, 6750XT и 6650XT. Иначе говоря, в сеть утекла почти вся линейка Gigabyte RX 6x50XT. Еще в апреле появились названия новых карт Gigabyte Radeon и в сети есть изображения почти всей новой линейки. Не хватает только модели AORUS RX 6950XT Water Force.

Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6950XT GAMING поставляется с гораздо большим кулером


Первая карта, о которой нужно сообщить, это Radeon RX 6950XT GAMING. Сразу можно заметить, что ее кулер стал значительно больше. Сама карта шире и длиннее, чем серия RX 6900XT GAMING. Интересно, что хотя RX 6950XT является новой моделью с более высоким TDP, чем у ее предшественника, Gigabyte не использовала новый охлаждающий кожух для карты Radeon. Таким образом, этот новый полностью черный дизайн пока останется эксклюзивным для серии GeForce.

Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6950XT GAMING поставляется с гораздо большим кулером


RX 6950XT GAMING использует тот же дизайн печатной платы, что и RX 6900XT. Есть по-прежнему три 8-контактных разъема питания и та же нестандартная конфигурация вывода дисплея с парой портов DisplayPort и HDMI. Чтобы разместить на этой печатной плате более крупный кулер, радиатор вместе с задней панелью были расширены.

Кроме того, в сети есть фотографии моделей RX 6750XT и RX 6650XT AORUS, GAMING и EAGLE. Но в их случае мало что изменилось.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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