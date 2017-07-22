В сеть просочилась информация о видеокартах Gigabyte Radeon RX 6950XT, 6750XT и 6650XT. Иначе говоря, в сеть утекла почти вся линейка Gigabyte RX 6x50XT. Еще в апреле появились названия новых карт Gigabyte Radeon и в сети есть изображения почти всей новой линейки. Не хватает только модели AORUS RX 6950XT Water Force.
Первая карта, о которой нужно сообщить, это Radeon RX 6950XT GAMING. Сразу можно заметить, что ее кулер стал значительно больше. Сама карта шире и длиннее, чем серия RX 6900XT GAMING. Интересно, что хотя RX 6950XT является новой моделью с более высоким TDP, чем у ее предшественника, Gigabyte не использовала новый охлаждающий кожух для карты Radeon. Таким образом, этот новый полностью черный дизайн пока останется эксклюзивным для серии GeForce.
RX 6950XT GAMING использует тот же дизайн печатной платы, что и RX 6900XT. Есть по-прежнему три 8-контактных разъема питания и та же нестандартная конфигурация вывода дисплея с парой портов DisplayPort и HDMI. Чтобы разместить на этой печатной плате более крупный кулер, радиатор вместе с задней панелью были расширены.
Кроме того, в сети есть фотографии моделей RX 6750XT и RX 6650XT AORUS, GAMING и EAGLE. Но в их случае мало что изменилось.
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