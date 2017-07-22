Компания официально представила бюджетный смартфон Vivo Y15c. Новое устройство Y-серии является вторым предложением после Y15, дебютировавшего в феврале этого года. Vivo Y15c - это бюджетник с почти с такими же характеристиками, как и у Y15s.
Vivo Y15c оснащен 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом. Устройство поставляется с градиентным рисунком на задней панелью и с вертикальными полосами. Он также получил модуль камер квадратной формы с основным датчиком на 13 МП и дополнительным объективом на 2 МП. Есть 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.
Под капотом Vivo Y15c находится восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35. Он сочетается с 3 Гбайт оперативной памяти и предлагается с 32 Гбайт или 64 Гбайт встроенной памяти. Имеется специальный слот для карт памяти microSD для расширения памяти. Смартфон питается от аккумуляторной батареи емкостью в 5000 мАч с поддержкой "обычной" зарядки на 10 Вт. С программной точки зрения устройство работает на Funtouch OS 12 на базе Android 12 прямо из коробки.
Vivo Y15c поставляется с боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу питания. Варианты подключения на смартфоне включают порт micro USB, двойной 4G VoLTE, GPS, разъем для наушников 3,5 мм, WiFi и Bluetooth 5.2. Vivo еще не объявила цены и доступность новейшего смартфона Y15c. Смартфон доступен в синем и зеленом цветах.