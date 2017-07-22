РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Официально анонсирован бюджетный Vivo Y15c: 6.5 дюймов, HD+, Helio P35 и батарея на 5000 мАч

09 мая 2022, 08:03




Компания официально представила бюджетный смартфон Vivo Y15c. Новое устройство Y-серии является вторым предложением после Y15, дебютировавшего в феврале этого года. Vivo Y15c - это бюджетник с почти с такими же характеристиками, как и у Y15s.

Vivo Y15c оснащен 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом. Устройство поставляется с градиентным рисунком на задней панелью и с вертикальными полосами. Он также получил модуль камер квадратной формы с основным датчиком на 13 МП и дополнительным объективом на 2 МП. Есть 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Официально анонсирован бюджетный Vivo Y15c: 6.5 дюймов, HD+, Helio P35 и батарея на 5000 мАч


Под капотом Vivo Y15c находится восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35. Он сочетается с 3 Гбайт оперативной памяти и предлагается с 32 Гбайт или 64 Гбайт встроенной памяти. Имеется специальный слот для карт памяти microSD для расширения памяти. Смартфон питается от аккумуляторной батареи емкостью в 5000 мАч с поддержкой "обычной" зарядки на 10 Вт. С программной точки зрения устройство работает на Funtouch OS 12 на базе Android 12 прямо из коробки.

Vivo Y15c поставляется с боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу питания. Варианты подключения на смартфоне включают порт micro USB, двойной 4G VoLTE, GPS, разъем для наушников 3,5 мм, WiFi и Bluetooth 5.2. Vivo еще не объявила цены и доступность новейшего смартфона Y15c. Смартфон доступен в синем и зеленом цветах.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров

Читайте также:

  • Глобальный запуск серии Vivo X80: первые флагманы на Dimensity 9000 и с Sony IMX866
  • OnePlus Pad носит кодовое имя «Reeves» и вот что мы знаем на данный момент
  • Запуск очередного Vivo T1 5G: тройная камера, 50 МП, Dimensity 810 и 5000 мАч
  • Realme V23i замечен на China Telecom: MediaTek Dimensity 700, 6,56 дюймов и 5000 мАч
  • Samsung Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 получат процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus

    • предыдущая новость
    Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6950XT GAMING поставляется с гораздо большим кулером

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: как предшественник, но лучше Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+ Лучший монитор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 мая, 2022

    Официально анонсирован бюджетный Vivo Y15c: 6.5 дюймов, HD+, Helio P35 и батарея на 5000 мАч

    8 мая, 2022

    Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6950XT GAMING поставляется с гораздо большим кулером

    Глобальный запуск серии Vivo X80: первые флагманы на Dimensity 9000 и с Sony IMX866

    Настольные AMD Ryzen 7000 следующего поколения для платформы AM5 выйдут уже в сентябре 2022 года

    OnePlus Pad носит кодовое имя «Reeves» и вот что мы знаем на данный момент

    Запуск очередного Vivo T1 5G: тройная камера, 50 МП, Dimensity 810 и 5000 мАч

    7 мая, 2022

    Утечка игровой производительности серии Radeon RX 6x50XT: RX 6950XT на целых 4% быстрее предшественника

    AMD Radeon RX 6950XT: графический процессор Navi 21 с поддержкой памяти Samsung и Hynix 18 Гбит/с и до 400 Вт TBP

    Realme V23i замечен на China Telecom: MediaTek Dimensity 700, 6,56 дюймов и 5000 мАч

    Samsung Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 получат процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus

    Параллельный импорт в действии: СДЭК открыла свой магазин дешевой электроники с видеокартами, приставками и прочим

    Microsoft тесно сотрудничает с Samsung над приложением для Xbox Smart TV

    6 мая, 2022

    Представлен iQOO Neo6 SE: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 870, до 12 Гбайт ОЗУ и зарядка 80 Вт

    Qualcomm откладывает запуск Snapdragon 8 Gen 1 Plus до второго полугодия 2022 года

    В сети появились характеристики Tecno POVA 3: 7000 мАч, 50 Мегапикселей и не только

    5 мая, 2022

    Графика Intel ARC уже на подходе: рекомендованные цены на A750, A580 и A380, позиционирование и даты выхода

    В сеть попали фото новой модели Infinix Note с камерой на 108 Мп и быстрой зарядкой на 120 Вт

    В сети засветились характеристики ZTE Axon 40 Ultra: 6,8 дюймов, AMOLED, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1

    Стратегические сессии OCS

    AMD Ryzen 7000 «Raphael» и Ryzen 7000X3D «Raphael-X» будут поддерживать память до DDR5-5600

    ССЫЛКИ