В сеть попали данные о том, что грядущая интегрированная графика AMD Phoenix может показать производительность, сравнимую с мобильной видеокартой RTX 3060. Серия AMD Ryzen 7000 официально будет включать две мобильные серии: Dragon Range для высокопроизводительных ноутбуков и Phoenix для тонких и легких конструкций. Теперь ожидается, что последний будет иметь графическую архитектуру RDNA3 в сочетании с вычислительными ядрами Zen4.
APU Phoenix будут работать в диапазоне от 35 до 45 Вт, что, вероятно, соответствует серии Ryzen 7000HS и 7000H. Однако эта мощность касается не только графики, но и ядер Zen4. Тем не менее, заявление Greymon о том, что встроенный графический процессор RDNA3 может сам по себе обеспечить производительность RTX 3060M с мощностью 60 Вт и это станет большой новостью для «легких» игр.
Следует отметить, что 60-ваттная версия RTX 3060 не очень популярна в последних разработках, но ее можно найти в таких ноутбуках, как ASUS ROG Zephyrus G14 2021 года, и даже там она поддерживает Dynamic Boost (+20 Вт), так что сравнение может быть затруднено. Тем не менее, GPU класса RTX 3060M с такой ограниченной мощностью в худшем случае на 30% медленнее, чем полностью разблокированный вариант. Он поставляется с тактовой частотой графического процессора в диапазоне 817-1282 МГц, что значительно меньше, чем самая быстрая частота 1702 МГц для варианта на 115 Вт.
Между тем интегрированная графика RDNA AMD Ryzen уже поставляется с тактовой частотой 2,4 ГГц (Ryzen 9 6900HS). AMD Phoenix iGPU будет использовать техпроцесс 5 нм и дополнительные оптимизации, которые потенциально могут увеличить тактовую частоту iGPU. Таким образом, iGPU Phoenix RDNA3 не обязательно должен иметь столько же шейдеров, как RTX 3060, просто они должны быть быстрее.
NVIDIA нацелилась на «ультра» качество игр 1080p на своих ноутбуках RTX 3060. Конечно, включенная поддержка DLSS сыграла свою роль в популярности 3060M, но с тех пор AMD выпустила свою технологию сверхвысокого разрешения FSR и вскоре может предложить аналогичную производительность с ноутбуками, у которых даже нет дискретных графических процессоров.
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