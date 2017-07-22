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Первые тесты Intel Arc A370M: новинка сравнима с GeForce RTX 3050

09 мая 2022, 23:07




Arc A370M не конкурент RTX 3060, но хорошо конкурирует с видеокартой RTX 3050. PCWorld -- один из первых медиа-ресурсов, протестировавших Intel Arc A370M, мобильный графический процессор, выпуск которого должен был состояться в конце марта.

Intel Arc A370M был протестирован PCWorld, небольшим «Алхимиком» с производительностью GeForce RTX 3050.


Как бы странно это ни звучало, редактору PC World пришлось посетить штаб-квартиру Intel, чтобы получить доступ к ноутбуку с Arc A370M. Напоминаем, что Intel официально представила свои модели Arc A350M и A370M 30 марта. Позже выяснилось, что это эксклюзивный запуск единственного дизайна для Южной Кореи. Прошла уже 5-я неделя с момента «запуска» и до сих пор ни один рецензент официально не получил образец ноутбука для тестирования. Таким образом, пока это единственный доступный обзор.

Intel Arc A370M был протестирован PCWorld, небольшим «Алхимиком» с производительностью GeForce RTX 3050.


Запуск Arc A-Series был отложен и об этом сообщалось, но с каждой неделей дела обстоят всё лучше. Несколько производителей ноутбуков объявили о своих системах с графическим процессором ACM-G11, что, вероятно, не то, чего мы ожидали на данный момент, но это хороший признак того, что дела наконец-то движутся в нужном направлении.

До сих пор мы видели только выпуск Intel Arc A350M на базе системы Samsung Book2 Pro. Команда PCWorld получила доступ к ноутбуку MSI Summit E16 Flip Evo и некоторым другим системам для сравнения.

Первые тесты Intel Arc A370M: новинка сравнима с GeForce RTX 3050.


Intel Arc A370M оснащен 8 полноценными ядрами Xe-Core графического процессора ACM-G11. Этот графический процессор сочетается с 4 Гбайт 64-битной памяти GDDR6 и работает в диапазоне TGP от 35 до 50 Вт (поэтому он очень похож на RTX 3050M).

Суть в том, что Arc A370M так же быстр, как графический процессор для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3050 (самый медленный Ampere). В большинстве случаев он предлагает аналогичную производительность, но, учитывая, как мало игр было протестировано, окончательные выводы делать рано.

Означает ли это, что Arc A550M сможет конкурировать с RTX 3060, а у серии Arc 7 есть шанс достичь серии RTX 3070? Учитывая вялость этого запуска, к тому времени, когда вся серия Arc A станет широко доступна, мы будем говорить о мобильных графических процессорах уже следующего поколения от AMD и NVIDIA.


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