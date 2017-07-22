Samsung представила свой первый 200-мегапиксельный датчик для камер смартфонов в конце 2021 года. Хотя этот датчик еще не появлялся в каких-то устройствах, похоже, что скоро мы увидим такие смартфоны. По данным ETNews, близится к завершению улучшенная версия 200-мегапиксельного датчика, и, предположительно в 2023 году будет запущена серия Samsung Galaxy S23.
В отчете говорится, что 70% заказов на новый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL поступит в Samsung, а остальные 30% будут выполнены рядом возможных партнеров. Несмотря на существенные характеристики Samsung ISOCELL HP1, подразделение мобильной связи и электромеханики компании, по-видимому, близко к завершению обновленной версии под названием ISOCELL HP3.
Пока все находится в довольно ранней стадии процесса и премьера нового смартфона ISOCELL HP3 еще не определена. Samsung также молчала о выпуске Galaxy S23, по крайней мере, на данный момент. Хотя еще слишком рано делать какие-либо прогнозы, мы ожидаем, что компания проведет мероприятие Unpacked для своего нового флагмана в начале следующего года.