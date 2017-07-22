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Samsung Galaxy S23 Ultra может получить 200-мегапиксельный датчик камеры

10 мая 2022, 10:19




Samsung представила свой первый 200-мегапиксельный датчик для камер смартфонов в конце 2021 года. Хотя этот датчик еще не появлялся в каких-то устройствах, похоже, что скоро мы увидим такие смартфоны. По данным ETNews, близится к завершению улучшенная версия 200-мегапиксельного датчика, и, предположительно в 2023 году будет запущена серия Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 Ultra может получить 200-мегапиксельный датчик камеры


В отчете говорится, что 70% заказов на новый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL поступит в Samsung, а остальные 30% будут выполнены рядом возможных партнеров. Несмотря на существенные характеристики Samsung ISOCELL HP1, подразделение мобильной связи и электромеханики компании, по-видимому, близко к завершению обновленной версии под названием ISOCELL HP3.

Samsung Galaxy S23 Ultra может получить 200-мегапиксельный датчик камеры


Пока все находится в довольно ранней стадии процесса и премьера нового смартфона ISOCELL HP3 еще не определена. Samsung также молчала о выпуске Galaxy S23, по крайней мере, на данный момент. Хотя еще слишком рано делать какие-либо прогнозы, мы ожидаем, что компания проведет мероприятие Unpacked для своего нового флагмана в начале следующего года.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров

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