Hisense готовится к выпуску своего нового смартфона под названием Hisense A9 11 мая. Китайский производитель сделал перерыв в использовании обычных ЖК-панелей и оснастил свой новый телефон уникальным дисплеем на электронных чернилах.
В преддверии официального запуска компания начала освещать некоторые ключевые особенности смартфона с E ink дисплеем с помощью постеров. В недавнем тизере, опубликованном сегодня, компания Hisense сообщила, что смартфон будет иметь интеллектуальную функцию регулировки яркости, официально называемую «защита глаз днем и ночью». На плакате также сообщалось, что смартфон будет оснащен «технологией отображения HyperWave».
Тема постера этого нового телефона Hisense - «Обновите свой взгляд», что указывает на то, что смартфон с электронными чернилами будет нести заметные инновации и улучшения в частоте обновления. Если говорить о технических характеристиках, то смартфон Hisense A9 оснащен огромным 6,7-дюймовым экраном на электронных чернилах и разрешением 300 PPI. Дисплей на электронных чернилах подходит для чтения даже при слабом освещении. Дисплей без бликов, а соотношение экрана к общей поверхности смартфона составляет около 84%.
Говорят, что смартфон способен автоматически регулировать яркость в зависимости от условий окружающей среды. Смартфон будет оснащен восьмиядерным чипом Zhanrui T610 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт встроенной памяти. Устройство будет работать под управлением TOUCH OS1 на базе Android 10 из коробки. Пользовательский интерфейс предназначен для того, чтобы пользователи могли сосредоточиться на задаче чтения, не отвлекаясь на уведомления. Новый смартфон Hisense уже доступен для предварительного заказа, но цены и другие характеристики смартфона еще не известны.