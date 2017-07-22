ASUS представила новые модели Zenbook и VivoBook. Эти модели оснащены OLED-дисплеями с частотой до 120 Гц, а также есть модели с 4K OLED-дисплеями на 60 Гц. Присутствуют модели с процессорами вплоть до Intel Core i9 до 12-го поколения и видеокартами до RTX 3070 Ti.
Zenbook Pro 16X OLED
Zenbook Pro 16X OLED имеет шарнир, который поднимает заднюю часть клавиатуры на 7°, открывая просторный воздухозаборник для охлаждающего воздуха. Под капотом используется двухвентиляторная тепловая технология ASUS IceCool Pro, AAS Ultra позволяет этому ноутбуку предлагать TDP 140 Вт в режиме производительности. Он имеет цельнометаллический корпус, а механизм наклона направляет звук от двойных динамиков для лучшего стереозвука.
Ноутбук имеет 4K OLED-экран, 100% цветовую гамму DCI-P3, сертификацию VESA Display HDR True Black 500, сверхнизкое время отклика 0,2 мс. Есть обновленный ASUS Dial, интуитивно понятный физический поворотный контроллер для мгновенного и точного управления кончиками пальцев. Очень большая сенсорная панель оснащена технологией тактильной обратной связи, а также предлагает NumberPad. Он оснащен портами Thunderbolt 4 USB Type-C, встроенным устройством чтения SD-карт, портом HDMI 2.1 и портом USB Type-A.
Zenbook Pro 14 Duo OLED
Zenbook Pro 14 Duo OLED отличается более компактным дизайном, обновленными дисплеями, совершенно новым шарнирным механизмом, процессором вплоть до Core i9-12900H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
Основной дисплей имеет разрешение 2,8K, точность цветопередачи подтверждена сертификатом Pantone и обеспечивает 100% охват цветовой гаммы DCI-P3. Экран предлагает частоту в 120 Гц. ScreenPad Plus - это 12,7-дюймовый полноразмерный дополнительный сенсорный экран с поддержкой новейших высокоточных стилусов, таких как ASUS Pen 2.0.
Модернизированный механизм наклона AAS Ultra поднимает заднюю часть экрана ScreenPad Plus на 20 мм, наклоняя его на 12° при открытии ноутбука. Он также улучшает охлаждение, обеспечивая на 38% больше воздушного потока, чем предыдущее поколение. Технология ASUS IceCool с двумя вентиляторами и превосходным воздухозаборником, обеспечиваемым AAS ultra, позволяет компонентам работать в полную силу.
Zenbook Pro 17
Zenbook Pro 17 - это первый 17,3-дюймовый Zenbook с разрешением 2560×1440 и плавной частотой обновления 165 Гц. Он имеет 100% цветовую гамму DCI-P3, ультратонкие рамки дисплея NanoEdge со всех четырех сторон, оснащен процессорами AMD вплоть до AMD Ryzen 9 6900HX и графическими процессорами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3050.
Zenbook S13 OLED
Трансформируемый Zenbook S 13 Flip OLED весит всего 1,1 кг и имеет толщину всего 14,9 мм, а Zenbook S 13 OLED - всего 1 кг. Они оснащены батареями емкостью 67 Втч, а Zenbook S 13 Flip оснащен процессорами Intel 12-го поколения, в качестве процессоров идут AMD серии 6000.
Они представлены в изысканном белом или синем цвете. В некоторых регионах Zenbook S 13 OLED поставляется в цветах Vestige Beige и Aqua Celadon. Новинки оснащены OLED-панелями Slim NanoEdge с соотношением сторон 16:10 и сертифицированы VESA DisplayHDR True Black 500 для более глубокого черного и бесконечной контрастности. Некоторые модели с сенсорным экраном поддерживают высокоточный стилус MPP 2.0. По словам ASUS, они оснащены стереодинамиками, сертифицированными Harman Kardon, и интеллектуальным усилителем, который в 3,5 раза громче, чем стандартный усилитель, использующий те же динамики.
Vivobook OLED
Vivobook Pro 16X OLED и Vivobook Pro 16 OLED оснащены 16-дюймовым дисплеем. Также есть более компактный 14,5-дюймовый Vivobook Pro 14X OLED и 15,6-дюймовый Vivobook Pro 15X OLED и Vivobook Pro 15 OLED. Они оснащены процессорами Intel Core i9 12900H 12-го поколения и AMD Ryzen 9 6900HX, до 32 Гбайт оперативной памяти DDR5, графикой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 2 Тбайт.
Они имеют OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и сверхнизким временем отклика 0,2 мс. Другие варианты дисплея включают OLED-панели с разрешением 4K и пиковой яркостью до 600 нит. Они сертифицированы Pantone для цветопередачи отраслевого стандарта, вплоть до VESA DisplayHDR True Black 600, сертифицированного для высокой контрастности и глубокого черного, и имеют 100% цветовую гамму DCI-P3. Модели сертифицированы TV Rheinland за низкий уровень излучения синего света.
14,5-дюймовый Vivobook S 14X OLED, 16-дюймовый Vivobook S 16X OLED, Vivobook S 14 OLED и Vivobook S15 OLED имеют совершенно новый дизайн корпуса. Некоторые из них представлены в цветах Indie Black, Neutral Grey, Brave Green, Midnight Black, Solar Silver или Sand Grey, в зависимости от вашей модели и региона, а также с выступающим логотипом на крышке.
Серия Vivobook S оснащена шарнирами, поворачивающимися на 180°, мощной аудиосистемой, сертифицированной Harman Kardon, технологией ASUS AI Noise-Canceling, физическим экраном для веб-камеры и технологией ASUS 3DNR, которые делают конференц-связь более безопасной и четкой даже в условиях низкой освещенности.