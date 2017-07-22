AMD официально выпустила свои новые видеокарты Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT в рамках обновления RDNA 2. Эти новые видеокарты обеспечивают чуть более высокую производительность по соответственно0 более высокой цене.
Рекомендованные цены: AMD Radeon RX 6950 XT за 1099 долларов, RX 6750 XT за 549 долларов США и RX 6650 XT за 399 долларов. За последние пару недель в сеть утекли почти все данные, как и ожидалось, основные изменения Radeon RX 6000 Refresh будут включать:
чуть более высокие тактовые частоты графического процессора
частота памяти чуть выше
более высокие TDP
более высокие пределы мощности/тактовой частоты
различные кастомные версии
более высокие цены
Ожидается, что эта линейка обеспечит повышение производительности в диапазоне от 5 до 10% и память будет играть огромную роль в достижении этого повышения.
AMD Radeon RX 6950 XT
AMD Radeon RX 6950 XT будет поставляться с графическим процессором Navi 21 KXTX в полнофункциональной конфигурации с 80 вычислительными блоками или 5120 SP. Карта также будет иметь 16 Гбайт памяти GDDR6 и 256-битный интерфейс шины. На графических картах также имеется 80 ускорителей Ray для включения трассировки лучей (один RA на вычислительный блок). Видеокарта будет работать с тактовой частотой графического процессора 2,1 ГГц и тактовой частотой 2310 МГц. Это на 4% больше, чем у референсной модели RX 6900 XT с тактовой частотой 2015 и 2250 МГц соответственно. Видеокарта будет предлагать до 23,65 TFLOP с пиковой производительностью FP32.
В дополнение к стандартной памяти видеокарта Radeon RX 6900 XT также будет иметь 128 МБ кэш-памяти Infinity на кристалле графического процессора. Кэш поможет повысить пропускную способность для более высокой производительности при разрешениях выше 1080p HD. Кэш-память Infinity Cache объемом 128 МБ повышает стандартную пропускную способность 512 ГБ/с в 3 раза, обеспечивая эффективную пропускную способность до 1728,2 ТБ/с. Видеокарта будет оснащена кристаллами памяти GDDR6 18 Гбит/с, обеспечивающими эффективную пропускную способность 576 ГБ/с. Карта будет работать на 335 Вт TBP (на 35 Вт больше, чем у RX 6900 XT).
Что касается дизайна видеокарты, то она будет поставляться в том же цвете «Midnight Black», что и 6800 XT Limited Edition, с 2,5-слотовым кулером, массивным радиатором с тройным охлаждением и питанием от двух 8-контактных разъемов. Что касается производительности, Radeon RX 6950 XT должна обеспечивать производительность графического процессора на 4-5% выше, чем у RX 6900 XT, и примерно на 10% выше, чем у RTX 3090, что делает ее примерно такой же быстрой, как RTX 3090 Ti.
AMD Radeon RX 6750 XT
AMD Radeon RX 6750 XT будет оснащена графическим процессором Navi 22 KXT и будет иметь 40 вычислительных блоков, что эквивалентно 2560 потоковым процессорам. Графический чип также оснащен ускорителями 40 Ray для возможностей трассировки лучей на графических процессорах на базе RDNA 2. Видеокарта будет работать на тактовой частоте 2495 МГц «Игра» и 2600 МГц «Ускорение», что на 3% больше по сравнению с тактовой частотой 2424 МГц «Игра» и 2581 «Ускорение» у RX 6700 XT соответственно. Карта будет предлагать 13,31 TFLOP с пиковой производительности FP32.
Видеокарта будет иметь буфер памяти GDDR6 объемом 12 Гбайт и 192-битный интерфейс шины. AMD будет использовать кристаллы на 18 Гбит/с, что даст общую пропускную способность 432 ГБ/с для карт. Графический процессор дополнительно содержит 96 МБ кэш-памяти Infinity. Эффективная пропускная способность оценивается в 1326 ГБ/с с Infinity Cache, что означает увеличение в 3,06 раза.
Графический процессор будет полностью совместим с Gen 4.0. Что касается TBP, карта будет иметь мощность 250 Вт (на 20 Вт больше, чем у RX 6700 XT). Это связано исключительно с использованием кристаллов памяти с более высокой тактовой частотой, что приведет к увеличению энергопотребления. Видеокарта получит совершенно новый эталонный дизайн «Midnight black» с тремя вентиляторами, двухслотовым дизайном и питанием через 8 + 6-контактный разъем. Что касается производительности, RX 6750 XT будет примерно на 7% быстрее, чем RX 6700 XT, и будет на одном уровне с видеокартой RTX 3070.
AMD Radeon RX 6650 XT
Наконец, у нас есть видеокарта AMD Radeon RX 6650 XT, которая будет оснащена графическим процессором Navi 23 KXT с 11,06 миллиардами транзисторов, упакованными в кристалл площадью 237 мм2. Графический процессор Navi 23 включает 32 вычислительных блока с 2048 потоковыми процессорами. Карта также будет иметь 32 МБ Infinity Cache и 8 Гбайт памяти GDDR6, работающей через 128-битный шинный интерфейс со скоростью выводов 17,5 Гбит/с для общей пропускной способности 280 Гбайт/с и эффективной пропускной способности памяти до 468,9.
Тактовые частоты ядра будут поддерживаться на уровне 2410 МГц «Игра» и 2635 МГц «Ускорение» для AMD Radeon RX 6750 XT, что на 2% больше, чем раньше. Видеокарта будет предлагать 10,79 TFLOP с пиковой производительностью FP32.
Как и Radeon RX 6600 XT, карта будет работать с одним 8-контактным разъемом, а TBP будет рассчитан на 180 Вт, что на 20 Вт больше, чем у RX 6600 XT. Видеокарта получит совершенно новый дизайн «Midnight black» с двумя вентиляторами, двухслотовым дизайном и питанием через один 8-контактный разъем. Что касается производительности, RX 6650 XT будет всего на 2% быстрее, чем RX 6600 XT, но на 23% быстрее, чем RTX 3060.
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