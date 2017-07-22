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Intel представляет 16-ядерные мобильные процессоры Alder Lake-HX для энтузиастов

10 мая 2022, 21:49




Сегодня на конференции Intel Vision 2022 компания Intel анонсировала семь новых мобильных процессоров для семейства Intel Core 12-го поколения. Это процессоры Intel Core HX, способные обеспечивать высокий уровень производительности для профессиональных рабочих процессов, таких как CAD, анимация и визуальные эффекты. Процессоры HX разблокированы из коробки и доступны в линейках Core i5, Core i7 и Core i9.

Intel представляет 16-ядерные мобильные процессоры Alder Lake-HX для энтузиастов


Профессионалы и создатели контента нуждаются в большей вычислительной мощности и большей пропускной способности платформы для своих задач. Процессоры Intel Core HX 12-го поколения позволяют получить мобильные рабочие станции, с более высокой производительностью, на 65% в многопоточных рабочих нагрузках с большим количеством ядер, большим объемом памяти и большим количеством операций ввода-вывода, а также используют технологию Intel Thread Director для использования мощных Performance ядер и Efficient ядер, чтобы профессионалы могли создавать, программировать, визуализировать и работать с максимальной эффективностью в офисе, дома или в дороге. Процессоры Intel Core HX 12-го поколения не только являются коммерческими рабочими лошадками, но и представляют собой мощную игровую платформу, которая обеспечит геймерам-энтузиастам более высокую частоту кадров в играх, которые они знают и любят.

Intel представляет 16-ядерные мобильные процессоры Alder Lake-HX для энтузиастов


«Благодаря новой архитектуре ядер и более высоким пределам мощности процессоров Intel Core HX 12-го поколения мы даем создателям контента возможность справляться с самыми ресурсоемкими рабочими процессами, как никогда раньше - например, выполнять 3D-рендеринг в фоновом режиме, продолжая выполнять другие рабочие действия. Больше не нужно ждать завершения ресурсоемких рабочих нагрузок, вы можете оставаться в рабочем потоке. Геймеры и создатели контента также получат доступ к платформенным технологиям с высокой пропускной способностью, таким как PCIe Gen 5 с поддержкой RAID и поддержкой памяти ECC для обеспечения высокого уровня целостности и надежности системных данных».

- сказал Крис Уокер, корпоративный вице-президент Intel и генеральный менеджер Mobility Client Platforms.

Intel представляет 16-ядерные мобильные процессоры Alder Lake-HX для энтузиастов


Семейство процессоров Intel Core HX 12-го поколения обеспечивает реальную производительность, совместную работу, создание контента, игры и развлечения в инновационном мобильном дизайне:

  • До 16 ядер (8 производительных ядер и 8 эффективных ядер) и 24 потоков при базовой мощности процессора 55 Вт.

  • Доступ к x16 PCIe Gen 5.0 через процессор и 4×4 PCIe Gen 4.0 через специальный концентратор контроллера платформы (PCH) для увеличения пропускной способности и более быстрой передачи данных.

  • Первая в отрасли серия мобильных процессоров с возможностью разгона и разблокирования.

  • Поддержка памяти до 128 ГБ DDR5/LPDDR5 (до 4800 МГц/5200 МГц) и DDR4 (до 3200 МГц/LPDDR4 4267 МГц) с возможностью исправления ошибок (ECC).

  • Конструкции с Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+)2 для улучшенного подключения и доступа к новому спектру 6 ГГц.


    • Ожидается, что в этом году крупные OEM-производители, включая системы Dell, HP, Lenovo и другие, запустят более 10 моделей рабочих станций и игровых систем на базе процессоров Intel Core HX 12-го поколения.


    Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка."

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