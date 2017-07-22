Двадцатилетняя эпоха заканчивается, Apple официально прекращает выпуск iPod, а текущий iPod Touch 7-го поколения останется последней моделью на рынке. Компания объявила о прекращении производства iPod в своем блоге, заявив, что MP3-плеер в значительной степени стал лишним, учитывая другие продукты Apple, которые могут воспроизводить музыку, такие как iPhone, iPad, HomePod Mini и другие. Пока на складах есть запасы, то и iPod Touch пока еще будет доступен в розничных магазинах, а также и на веб-сайте Apple.
После выпуска в октябре 2001 года оригинальный iPod, известный своей портативностью и привлекательным дизайном, популяризировал цифровую музыку среди публики. Изящный MP3-плеер подвергнется многочисленным изменениям в течение следующих двух десятилетий, начиная с появления в 2003 году колесика управления и заканчивая безэкранным дизайном iPod Shuffle. Но после дебюта смартфона iPhone в 2007 году и последующего роста потоковых сервисов, таких как Spotify и Apple Music, положение iPod на переполненном и меняющемся рынке технологий казалось сомнительным.
Говоря об объявлении, Грег Джосвиак, старший вице-президент Apple по глобальному маркетингу, сказал:
"Музыка всегда была важна для Apple и предоставление ее сотням миллионов пользователей так же, как это сделал iPod, повлияло не только на музыкальную индустрию -- это также изменило то, как музыку находят, слушают и распространяют.
Сегодня дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного звука -- нет лучшего способа наслаждаться, открывать для себя и наслаждаться музыкой."