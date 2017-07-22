РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Запуск Infinix Note 12i: 90 Гц, камера 50 Мп и аккумулятор на 5000 мАч

11 мая 2022, 23:49




Сегодня появилась новая модель Infinix - Note 12i. Это более доступная альтернатива Note 12 и продолжение Note 11i. Смартфон поставляется с ЖК-дисплеем IPS с частотой 90 Гц, и хотя он довольно большой - 6,82 дюйма, он меньше, чем экран 11i с диагональю 6,95 дюйма. В любом случае, более высокая частота обновления - это нововведение, но вместо этого и новинки более низкое разрешение, оно упало с FHD+ до HD+ (1640 x 720 пикселей).

Запуск Infinix Note 12i: 90 Гц, камера 50 Мп и аккумулятор на 5000 мАч


Эта модель оснащена тем же чипсетом Helio G85 (12 нм, 2x A75 + 6x A55, Mali-G52 MC2), что и Note 11i. Он работает в паре с 4 Гбайт ОЗУ и 3 Гбайт виртуальной памяти. Хранилище было увеличено вдвое до 128 Гбайт (при сохранении слота microSD), также вы получаете Android 12 из коробки с оболочкой XOS 10.6.

В Note 12i установлена ​​новая камера с 50-мегапиксельным датчиком и яркой диафрагмой f/1,6 (заменяет 48-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1,8 в 11i), что соответствует камере Note 12. Еще есть 2-мегапиксельная вспомогательная камера и дополнительный модуль QVGA (назначение неизвестно).

Запуск Infinix Note 12i: 90 Гц, камера 50 Мп и аккумулятор на 5000 мАч


Видеозапись, как и раньше, ведется в разрешении 1440p со скоростью 30 кадров в секунду. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера, которая уступает 16-мегапиксельным камерам на Note 12 и 11i. Телефон работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Зарядное устройство входит в комплект поставки вместе с кабелем USB A-to-C, проводных наушников (для использования с разъемом 3,5 мм) и даже базовым защитным чехлом. Еще одна деталь: есть стереодинамики с поддержкой звука DTS. Infinix Note 12i будет доступен по цене 175 долларов. Модель доступна в трех цветах: золотой, синий и черный.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров

Читайте также:

  • ASUS представила новые модели Zenbook и VivoBook 2022 года
  • Тизер смартфона Hisense A9 раскрывает новые функции модели с дисплеем E-ink
  • Samsung Galaxy S23 Ultra может получить 200-мегапиксельный датчик камеры
  • Официально анонсирован бюджетный Vivo Y15c: 6.5 дюймов, HD+, Helio P35 и батарея на 5000 мАч
  • Глобальный запуск серии Vivo X80: первые флагманы на Dimensity 9000 и с Sony IMX866

    • предыдущая новость
    Apple объявили о прекращении выпуска iPod, производившихся уже более 20 лет

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: как предшественник, но лучше Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+ Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 мая, 2022

    Запуск Infinix Note 12i: 90 Гц, камера 50 Мп и аккумулятор на 5000 мАч

    Apple объявили о прекращении выпуска iPod, производившихся уже более 20 лет

    10 мая, 2022

    Intel представляет 16-ядерные мобильные процессоры Alder Lake-HX для энтузиастов

    Официально представлены видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT

    ASUS представила новые модели Zenbook и VivoBook 2022 года

    Тизер смартфона Hisense A9 раскрывает новые функции модели с дисплеем E-ink

    Samsung Galaxy S23 Ultra может получить 200-мегапиксельный датчик камеры

    9 мая, 2022

    Первые тесты Intel Arc A370M: новинка сравнима с GeForce RTX 3050

    APU AMD Phoenix RDNA3 может быть сравнима по производительности с мобильным GeForce RTX 3060

    Официально анонсирован бюджетный Vivo Y15c: 6.5 дюймов, HD+, Helio P35 и батарея на 5000 мАч

    8 мая, 2022

    Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6950XT GAMING поставляется с гораздо большим кулером

    Глобальный запуск серии Vivo X80: первые флагманы на Dimensity 9000 и с Sony IMX866

    Настольные AMD Ryzen 7000 следующего поколения для платформы AM5 выйдут уже в сентябре 2022 года

    OnePlus Pad носит кодовое имя «Reeves» и вот что мы знаем на данный момент

    Запуск очередного Vivo T1 5G: тройная камера, 50 МП, Dimensity 810 и 5000 мАч

    7 мая, 2022

    Утечка игровой производительности серии Radeon RX 6x50XT: RX 6950XT на целых 4% быстрее предшественника

    AMD Radeon RX 6950XT: графический процессор Navi 21 с поддержкой памяти Samsung и Hynix 18 Гбит/с и до 400 Вт TBP

    Realme V23i замечен на China Telecom: MediaTek Dimensity 700, 6,56 дюймов и 5000 мАч

    Samsung Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 получат процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus

    Параллельный импорт в действии: СДЭК открыла свой магазин дешевой электроники с видеокартами, приставками и прочим

    ССЫЛКИ