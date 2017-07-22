Сегодня появилась новая модель Infinix - Note 12i. Это более доступная альтернатива Note 12 и продолжение Note 11i. Смартфон поставляется с ЖК-дисплеем IPS с частотой 90 Гц, и хотя он довольно большой - 6,82 дюйма, он меньше, чем экран 11i с диагональю 6,95 дюйма. В любом случае, более высокая частота обновления - это нововведение, но вместо этого и новинки более низкое разрешение, оно упало с FHD+ до HD+ (1640 x 720 пикселей).
Эта модель оснащена тем же чипсетом Helio G85 (12 нм, 2x A75 + 6x A55, Mali-G52 MC2), что и Note 11i. Он работает в паре с 4 Гбайт ОЗУ и 3 Гбайт виртуальной памяти. Хранилище было увеличено вдвое до 128 Гбайт (при сохранении слота microSD), также вы получаете Android 12 из коробки с оболочкой XOS 10.6.
В Note 12i установлена новая камера с 50-мегапиксельным датчиком и яркой диафрагмой f/1,6 (заменяет 48-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1,8 в 11i), что соответствует камере Note 12. Еще есть 2-мегапиксельная вспомогательная камера и дополнительный модуль QVGA (назначение неизвестно).
Видеозапись, как и раньше, ведется в разрешении 1440p со скоростью 30 кадров в секунду. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера, которая уступает 16-мегапиксельным камерам на Note 12 и 11i. Телефон работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт.
Зарядное устройство входит в комплект поставки вместе с кабелем USB A-to-C, проводных наушников (для использования с разъемом 3,5 мм) и даже базовым защитным чехлом. Еще одна деталь: есть стереодинамики с поддержкой звука DTS. Infinix Note 12i будет доступен по цене 175 долларов. Модель доступна в трех цветах: золотой, синий и черный.