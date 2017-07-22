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Выпущен Google Pixel 6a: 6,1-дюймовым OLED-дисплей, чипсетом Tensor и ценой 449 долларов

12 мая 2022, 08:52




Запуск Pixel 6 и Pixel 6 Pro произошел еще в октябре 2021 года и, наконец-то, Google выпустила следующее дополнение к серии Pixel 6, получившее название Google Pixel 6a.

С точки зрения дизайна устройство очень похоже на предыдущие телефоны серии Pixel 6, с типичным "козырьком" для модуля камеры. Он получил рамку из переработанного алюминия с изогнутыми краями и дисплей с плоским экраном, на котором есть отверстие по центру для селфи-камеры.

Выпущен Google Pixel 6a: 6,1-дюймовым OLED-дисплей, чипсетом Tensor и ценой 449 долларов


Дисплей получил диагональ 6,1 дюйма и представляет собой OLED-панель с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и поддержкой HDR. На нем есть центральное отверстие для селфи-камеры и сканер отпечатков пальцев на дисплее для обеспечения безопасности.

Как и его собратья, Pixel 6a оснащен собственным чипсетом Google Tensor с функциями искусственного интеллекта. Google соединил этот чип с 6 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1. Устройство также поставляется с чипом безопасности Titan M2.

Он питается от аккумулятора емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Google утверждает, что эта батарея может работать до 24 часов и до 72 часов при использовании Extreme Battery Saver. Устройство оснащено стереофоническим динамиком и двумя микрофонами с функцией шумоподавления для более четкого ввода звука во время вызовов в шумной обстановке.

Выпущен Google Pixel 6a: 6,1-дюймовым OLED-дисплей, чипсетом Tensor и ценой 449 долларов


Google пообещал минимум 5 лет обновлений безопасности для Pixel 6a. Устройство также предлагает встроенную защиту от фишинга и вредоносных программ. Смартфон оснащен множеством датчиков, таких как датчик приближения, датчик внешней освещенности, акселерометр, гирометр, магнитометр и барометр. Для подключения устройство предлагает Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (6 ГГц) с MIMO и Bluetooth 5.2.

Что касается оптики, устройство имеет двойную заднюю камеру с 12,2-мегапиксельной широкоугольной основной камерой Sony IMX363 и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. На передней панели устройства есть 8-мегапиксельный сенсор для селфи и видеозвонков.

Выпущен Google Pixel 6a: 6,1-дюймовым OLED-дисплей, чипсетом Tensor и ценой 449 долларов


Задняя камера устройства способна записывать видео 4K и 1080P со скоростью 30 и 60 кадров в секунду. Однако фронтальная камера способна записывать видео только со скоростью 30 кадров в секунду. Он также предлагает запись видео в замедленном режиме со скоростью до 240 кадров в секунду. Система камеры в Google Pixel 6a также оснащена популярными функциями, такими как Magic Eraser, Real Tone, Face Unblur и другими.

Google оценил Pixel 6a всего в 449 долларов и сделал его доступным в трех разных цветах: черном, белом и мятно-зеленом. Устройство будет доступно для предзаказа с 21 июля.


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