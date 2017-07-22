Недавно в сеть попадали изображения Samsung Galaxy Z Fold4 и теперь настало очередь Galaxy Z Flip4, чьи рендеры также "утекли" в интернет и раскрыли дизайн складного смартфона.
Как видите, Galaxy Z Flip4 не сильно отличается от Galaxy Z Flip3, но источник утверждает, что он будет толще (7,2 мм против 6,9 мм), чем его предшественник, с 6,7-дюймовым основным экраном - той же самое, что и диагональ у Flip3. Однако в предыдущих утечках говорилось, что дисплей на крышке будет больше.
Samsung Galaxy Z Flip4 также получит батарею немного большего размера, и ходят слухи, что смартфон будет работать на еще не анонсированном процессоре Snapdragon 8 Gen 1+ SoC.
До презентации Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 еще несколько месяцев, но по мере приближения к анонсу мы будем узнавать все больше о них.