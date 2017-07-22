РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Похоже, что iPhone 15 откажется от порта Lightning в пользу USB Type-C, как утверждают аналитики

12 мая 2022, 16:37




По сообщениям надежного аналитика Apple Минг-Чи Куо, iPhone 15 будет производиться с портом USB Type-C вместо Lightning. Слишком рано верить этому утверждению, поскольку до выхода iPhone 15 еще много времени, а технологический гигант из Купертино представит iPhone 14 еще лишь в конце этого года.

Похоже, что iPhone 15 откажется от порта Lightning в пользу USB Type-C, как утверждают аналитики


Заявление Куо основано на его последнем опросе, то есть на разговорах с поставщиками, а не на каких-либо доказательствах. Он добавляет, что новый iPhone откажется от порта Lightning в пользу порта USB-C. Это улучшит скорость передачи и зарядки iPhone на аппаратном уровне, но окончательные детали спецификации будут зависеть от поддержки iOS. Аналитики заявляют, что существующие поставщики Apple, связанные с USB Type-C, как ожидается, окажутся в центре внимания в ближайшие два-три года, что связано с огромным количеством заказов на iPhone и аксессуары, использующие порты USB Type-C. Это также намекает на то, что Куо ожидает, что Apple вообще откажется от порта.

Кроме того, ЕС близок к принятию нового закона, который потребует от производителей смартфонов удалить все проприетарные порты для зарядки и перейти на USB Type-C, который считается золотым стандартом для зарядки и передачи данных.

В настоящее время iPhone от Apple поставляется с портами Lightning. Бренд принял порт USB Type-C для Mac еще в 2015 году, а iPad переключился с Lightning на USB-C в 2018 году. В результате iPhone стал основным устройством Apple с разъемом Lightning. Согласно сообщениям, существовало мнение, что iPhone будет продолжать использовать старый разъем до тех пор, пока он вовсе не окажется без портов. iPhone 15 с USB-C дебютирует во второй половине следующего года. До тех пор мы можем ожидать новых сведений о нем.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+. У корейцев получился очень достойный планшет с целым набором полезных функций, удобным и практичным дизайном, качественным экраном, быстрым процессором и достойной автономностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22+: для двух миров

Читайте также:

  • В сеть попали рендеры, раскрывающие дизайн Samsung Galaxy Z Flip4
  • Выпущен Google Pixel 6a: 6,1-дюймовым OLED-дисплей, чипсетом Tensor и ценой 449 долларов
  • Запуск Infinix Note 12i: 90 Гц, камера 50 Мп и аккумулятор на 5000 мАч
  • ASUS представила новые модели Zenbook и VivoBook 2022 года
  • Тизер смартфона Hisense A9 раскрывает новые функции модели с дисплеем E-ink

    • предыдущая новость
    В сеть попали рендеры, раскрывающие дизайн Samsung Galaxy Z Flip4

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: как предшественник, но лучше Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+ Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 мая, 2022

    Похоже, что iPhone 15 откажется от порта Lightning в пользу USB Type-C, как утверждают аналитики

    В сеть попали рендеры, раскрывающие дизайн Samsung Galaxy Z Flip4

    Выпущен Google Pixel 6a: 6,1-дюймовым OLED-дисплей, чипсетом Tensor и ценой 449 долларов

    11 мая, 2022

    Запуск Infinix Note 12i: 90 Гц, камера 50 Мп и аккумулятор на 5000 мАч

    Apple объявили о прекращении выпуска iPod, производившихся уже более 20 лет

    10 мая, 2022

    Intel представляет 16-ядерные мобильные процессоры Alder Lake-HX для энтузиастов

    Официально представлены видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT

    ASUS представила новые модели Zenbook и VivoBook 2022 года

    Тизер смартфона Hisense A9 раскрывает новые функции модели с дисплеем E-ink

    Samsung Galaxy S23 Ultra может получить 200-мегапиксельный датчик камеры

    9 мая, 2022

    Первые тесты Intel Arc A370M: новинка сравнима с GeForce RTX 3050

    APU AMD Phoenix RDNA3 может быть сравнима по производительности с мобильным GeForce RTX 3060

    Официально анонсирован бюджетный Vivo Y15c: 6.5 дюймов, HD+, Helio P35 и батарея на 5000 мАч

    8 мая, 2022

    Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6950XT GAMING поставляется с гораздо большим кулером

    Глобальный запуск серии Vivo X80: первые флагманы на Dimensity 9000 и с Sony IMX866

    Настольные AMD Ryzen 7000 следующего поколения для платформы AM5 выйдут уже в сентябре 2022 года

    OnePlus Pad носит кодовое имя «Reeves» и вот что мы знаем на данный момент

    Запуск очередного Vivo T1 5G: тройная камера, 50 МП, Dimensity 810 и 5000 мАч

    7 мая, 2022

    Утечка игровой производительности серии Radeon RX 6x50XT: RX 6950XT на целых 4% быстрее предшественника

    AMD Radeon RX 6950XT: графический процессор Navi 21 с поддержкой памяти Samsung и Hynix 18 Гбит/с и до 400 Вт TBP

    ССЫЛКИ