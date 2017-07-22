По сообщениям надежного аналитика Apple Минг-Чи Куо, iPhone 15 будет производиться с портом USB Type-C вместо Lightning. Слишком рано верить этому утверждению, поскольку до выхода iPhone 15 еще много времени, а технологический гигант из Купертино представит iPhone 14 еще лишь в конце этого года.
Заявление Куо основано на его последнем опросе, то есть на разговорах с поставщиками, а не на каких-либо доказательствах. Он добавляет, что новый iPhone откажется от порта Lightning в пользу порта USB-C. Это улучшит скорость передачи и зарядки iPhone на аппаратном уровне, но окончательные детали спецификации будут зависеть от поддержки iOS. Аналитики заявляют, что существующие поставщики Apple, связанные с USB Type-C, как ожидается, окажутся в центре внимания в ближайшие два-три года, что связано с огромным количеством заказов на iPhone и аксессуары, использующие порты USB Type-C. Это также намекает на то, что Куо ожидает, что Apple вообще откажется от порта.
Кроме того, ЕС близок к принятию нового закона, который потребует от производителей смартфонов удалить все проприетарные порты для зарядки и перейти на USB Type-C, который считается золотым стандартом для зарядки и передачи данных.
В настоящее время iPhone от Apple поставляется с портами Lightning. Бренд принял порт USB Type-C для Mac еще в 2015 году, а iPad переключился с Lightning на USB-C в 2018 году. В результате iPhone стал основным устройством Apple с разъемом Lightning. Согласно сообщениям, существовало мнение, что iPhone будет продолжать использовать старый разъем до тех пор, пока он вовсе не окажется без портов. iPhone 15 с USB-C дебютирует во второй половине следующего года. До тех пор мы можем ожидать новых сведений о нем.